Pandemia on heikentänyt taloustilannetta Afrikan ja Aasian luonnonsuojelualueilla – paikalliset ovat kiinnostuneet etsimään toimeentuloa salametsästyksestä

Suomeen perustettu järjestö pyrkii ehkäisemään salametsästystä tukemalla paikallisten koulutusta.

Pandemia kuihdutti turismin muun muassa monilla Afrikan ja Aasian suojelualueilla. Paikallisilla ihmisillä on ollut suurempi houkutus lähteä mukaan salametsästykseen, kun toimeentulo on heikentynyt, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen.

Pirisen mukaan salametsästyksestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä rahan vuoksi tapahtuvaa salametsästystä, joka kohdistuu muun muassa norsuihin, sarvikuonoihin ja tiikereihin. Usein kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kuitenkin myös paikalliset erityisesti köyhissä maissa salametsästävät omaksi ruuakseen pienriistaa.

Molemmat salametsästyksen muodot ovat koronapandemian aikana lisääntyneet. Lisäksi metsänvartijoita ja salametsästyksen vastaista partiointia on monin paikoin ollut vähemmän.

Paikallisten tukeminen ja kouluttaminen on Pirisen mukaan tärkeää, sillä salametsästys on hankalampaa paikallisten valvomissa kylämetsissä.

– Esimerkiksi monissa Afrikan maissa lainsäädäntö on ihan hyvä, mutta toimeenpano voi vielä olla heikkoa.

Suomeen on perustettu salametsästyksen torjumiseen keskittynyt järjestö. Anti-Poaching Association of Finland Ry (APAF) sai rahankeruuluvan toukokuussa. Varoilla on tarkoitus rahoittaa projekteja, jotka pitävät sisällään muun muassa valistus- ja neuvontatilaisuuksia. Lisäksi varoja voidaan käyttää vaikuttamistyöhön niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Järjestön takana on mainosvalokuvaaja ja ympäristönsuojelija Jere Hietala. Aluksi Hietala valokuvasikin WWF:lle ilmaisia kampanjoita.

Jere Hietala.

Hietalan on tarkoitus tuoda myös Suomeen muun muassa susien ja karhujen salametsästystä torjuvaa toimintaa.

– Aika näyttää, mitä toiminta Suomessa tulee olemaan. APAF:n logokin on kuitenkin susi. Valmistelen järjestön toimintaa ensin huolella, onhan se vasta alkutekijöissä.

Järjestön verkkosivut avautuivat tällä viikolla, ja Hietala kartoittaa parhaillaan APAF:n ensimmäistä omaa projektia.

Aloitteleva järjestö tekee yhteistyötä ulkomaalaisten salametsästystä vastustavien järjestöjen kanssa. APAF:n neuvottelukunnassa tulee toimimaan muun muassa kansainvälisen salametsästyksen vastaisen säätiön IAPF:in perustanut Damien Mander.

– Salametsästys on suurrikollisten, kuten terroristijärjestöjen, harjoittamaa toimintaa, minkä vuoksi on tärkeää, että yhdistämme voimamme muiden järjestöjen kanssa, Hietala sanoo.

Rahankeräysluvan myötä APAF:n varoja on tarkoitus käyttää esimerkiksi välineapuun.

– Jos esimerkiksi salametsästyksen vastaiset yksiköt tarvitsevat vaikka riistakameroita tai kiristyssiteitä, minä pyrin näillä varoilla niitä toimittamaan, Hietala kertoo.

Hietala kertoo esimerkkinä IAPF:n alla toimivan Akashinga-ryhmän toiminnasta, jota on itse käynyt seuraamassa Zimbambwessa. Nuorista naisista koostuva Akashinga-ryhmä pyrkii muun muassa tukemaan paikallisten ihmisten työllistymistä, jotta palkka tulisi tasaisesti ja laillisesti, eikä sitä lähdettäisi hakemaan salametsästyksen kautta.

– Kun palkkataso on matala, on houkuttelevaa lähteä mukaan salametsästykseen. Siksi erilaisten koulutusten järjestäminen ja paremman tulevaisuuden tukeminen on tärkeää, Hietala kertoo

Esimerkiksi WWF tekee yhteistyötä paikallisten ihmisten ja viranomaisten kanssa salametsästyksen torjumiseksi. WWF tukee ja kouluttaa muun muassa metsänvartijoita, ja on osana poliittista vaikuttamistyötä. Myös kampanjoita salametsästyksestä syntyvien tuotteiden kysynnän vähentämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi on järjestetty.

– Tärkeää on, että paikallisilla ihmisillä olisi toimeentuloa ja elinkeinoja, jotta salametsästystä ei lähdettäisi harjoittamaan, WWF:n Pirinen sanoo.