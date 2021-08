Englantilainen Verphy Kudi tuomittiin perjantaina taposta yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen.

Englannissa Brightonissa asuva, nyt 19-vuotias teiniäiti Verphy Kudi on tuomittu yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen hänen jätettyään 20 kuukauden ikäisen tyttärensä kuolemaan nälkään.

Kudi oli BBC:n mukaan joulukuussa 2019 lähtenyt juhlimaan 18-vuotissyntymäpäiväänsä ja jättänyt lapsensa yksin lähes kuudeksi vuorokaudeksi. Hän oli matkustanut Lontooseen ja Conventryyn bilettämään ja käyttäytynyt kuin ”huoleton teini”, oikeudelle oli kerrottu.

Kudi oli juhlinut yhdessä poikaystävänsä kanssa ja muun muassa käynyt konsertissa sekä ystävänsä juhlissa.

Kun Kudi oli palannut kotiin viisi päivää, 21 tuntia ja 58 minuuttia myöhemmin, hän oli soittanut hätänumeroon ja kertonut, ettei vauva herää. Paikalle saapuneet ensihoitajat kuvailivat Kudin olleen ”sekava, järkyttynyt ja ahdistunut”. He olivat havainneet, ettei vauva hengitä ja vieneet hänet sairaalaan, jossa 20 kuukauden ikäinen Asiah Kudi todettiin kuolleeksi.

Ruumiinavauksessa kuolinsyyksi todettiin nälkä ja influenssa, ja lisäksi vauvalla todettiin merkkejä nestehukasta ja pahasta vaippaihottumasta.

Kudi tuomittiin perjantaina taposta yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Guardianin mukaan tuomari oli todennut, että vaikka on sanomattakin selvää, että tapaus on traaginen ja tunteita herättävä, Kudi ei ollut tahallisesti halunnut aiheuttaa kärsimystä lapselleen.

Kudien perheen tiedotteessa, jonka Sussexin poliisi oli julkaissut, perhe toivoi yksityisyyttä ja kertoi, että Verphy on joutunut kokemaan kovia jo nuorella iällä.

– Verphy on kokenut niin paljon niin nuorena, ja me olemme aina tehneet kaikkemme tukeaksemme häntä. Perheenä olemme nyt keskellä sietämätöntä tragediaa. Meidän on paitsi hyväksyttävä se, mitä tänään tapahtui (Verphyn tuomio), niin samalla myös edelleen suremme rakasta Asiahia.

– Olisimme kiitollisia, jos yksityisyyttämme kunnioitetaan nyt, perhe oli todennut lausunnossaan.