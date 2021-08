WTC-iskujen uhrien omaiset eivät halua presidentti Joe Bidenia muistotilaisuuteen – vaativat salaisten asiakirjojen julkaisua

Syyskuun 11. päivän iskuista tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Uhrien omaiset vaativat presidentti Joe Bidenia julkistamaan iskuihin liittyvät salatut asiakirjat.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ei haluta osallistuvan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen uhrien muistotilaisuuteen.

Uhrien perheet ovat vaatineet Bidenia julkistamaan iskuihin liittyvät asiakirjat, joiden uskotaan osoittavan, että Saudi-Arabian viranomaiset tiesivät iskuista etukäteen, mutta eivät yrittäneet estää niitä. Jos asiakirjoja ei julkaista, Bidenilla ei ole asiaa muistotilaisuuteen, uhrien perheet sanovat.

Tänä vuonna iskuista tulee kuluneeksi 20 vuotta.

BBC kertoo, että lähes 1800 terrori-iskun uhrien omaista ja iskussa loukkaantunutta on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa asiakirjojen julkistamista vaaditaan.

– Emme voi vilpittömässä mielessä ja menehtyneitä, sairaita ja loukkaantuneita kunnioittaen toivottaa presidenttiä tervetulleeksi pyhitetyille alueillemme ennen kuin hän täyttää velvollisuutensa, kirjeessä sanotaan.

Tutkijoiden mukaan terroristijärjestö Al-Qaida teki 11. syyskuuta 2001 Yhdysvalloissa iskut, joissa kaapattiin neljä lentokonetta ja joista kaksi ohjattiin tahallisesti päin New Yorkin World Trade Center -pilvenpiirtäjiä. Iskuissa kuoli yhteensä lähes 3000 ihmistä. Lentokoneita oli kaappaamassa 19 ihmistä, joista 15 oli Saudi-Arabian kansalaisia.

Pian iskujen jälkeen alkoi velloa salaliittoteoria, jonka mukaan Saudi-Arabian kuningashuonetta lähellä olevat henkilöt olisivat tienneet iskuista etukäteen ja osallistuneet niiden rahoittamiseen. Saudi-Arabia on toistuvasti kiistänyt kaikki syytökset.

Presidentti George W. Bush teki päätöksen tutkintamateriaalin salaamisesta eikä sitä liitetty viralliseen 9/11-komission raporttiin, joka julkaistiin vuonna 2004. Presidentit Barack Obama ja Donald Trump ovat niin ikään kieltäytyneet julkistamasta tutkintamateriaalia kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Iskun uhrien omaiset eivät pidä salaamista perusteltuna.

Tutkintamateriaali on arkaluontoinen, koska öljyrikas Saudi-Arabia on Yhdysvaltain merkittävä liittolainen Lähi-idässä huolimatta siitä, että maa on tiukan linjan islamilainen valtio.

Lue lisää: WTC-salaliittoteoriat ryöpsähtivät uudestaan – tiesivätkö he iskuista etukäteen?

Terrori-iskujen uhrien perheet ovat jo aiemmin yrittäneet saada vahingonkorvauksia Saudi-Arabialta, jota he ovat syyttäneet materiaalisesta tuesta iskut tehneille. Tuomari kuitenkin hylkäsi kanteet. Omaiset ovat myös haastaneet Saudi-Arabian hallituksen oikeuteen.

Lisäksi omaiset ovat syyttäneet Yhdysvaltain oikeusministeriötä ja FBI:tä tietojen salaamisesta.