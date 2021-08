IS Liettuassa: Maahanmuuttaja­vyöry herätti pahat aavistukset – Saako Putin tästä tekosyyn ottaa Valko-Venäjän ”suojelukseensa”?

Liettuassa epäillään, että provosointi turvapaikanhakijoilla voi olla osa isompaa sotapeliä. Vladimir Putin saattaa tarvita vielä ennen syyskuun duumanvaaleja uutta nostetta, jollaiseksi hänelle saattaisi kelvata esimerkiksi Venäjän joukkojen jättäminen Valko-Venäjälle Aljaksandr Lukashenkan hallinnon turvaksi.

Vilna

Joka neljäs vuosi toistuva Venäjän läntisen sotilaspiirin pääsotaharjoitus Zapad 2021 pidetään virallisesti 10. -16. syyskuuta, mutta Liettuassa moni epäilee harjoituksen esivaiheen olevan jo käynnissä Valko-Venäjän vastaiselta rajalta tulevan turvapaikanhakijavirran muodossa.

– Uskon, että tämä kaikki liittyy Zapadiin, mutta se on vain minun henkilökohtainen mielipiteeni, Liettuan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Zygimantas Pavilionis sanoi IS:lle Vilnassa.

Pavilionisin mukaan Naton pitää varautua kaikkiin mahdollisiin yllätyksiin syksyn varalta. Vaaralliseksi tilanne voisi muuttua esimeriksi, jos Zapad-sotaharjoituksen aikana Liettuaan ohjattaisiin kerralla valtava turvapaikanhakijoiden ryhmä tai Liettuassa alkaisivat massaprotestit siirtolaisiin liittyen.

– Entä jos meillä olisi silloin jo kymmenentuhatta turvapaikanhakijaa, jotka alkaisivat kapinoida leireillä? Tai entä jos Liettuan sisällä olevat ääriryhmät alkaisivat taistella turvapaikanhakijoita vastaan, jolloin kaikki meidän viranomaisemme olisivat kiireisiä – ja samaan aikaan maamme rajoilla tapahtuisikin jokin ulkopuolinen provokaatio? Pavilionis maalaili.

Irakista Liettuaan tulleet miehet suostuivat kuvaan telttaleirillä, mutta he eivät halunneet kertoa nimiään.

Liettuassa on saatu jo pientä esimakua kummastakin mahdollisesta käänteestä.

Rūdninkain rekisteröintileirillä turvapaikanhakijat ryhtyivät vastikään mellakoimaan, kun heidän telttansa olivat kastuneet rankkasateessa. Pääosin Irakista kotoisin olevat nuoret miehet valittivat olojaan ja yrittivät kaataa leirin aidat.

Mellakka taltutettiin poliisivoimin, ja apuna käytettiin myös kyynelkaasua sekä vesisuihkua. Kun tieto tästä levisi, Valko-Venäjä sai vuorostaan aiheen ryhtyä syyttämään liettualaisia viranomaisia ”fasisteiksi”.

Liettuan rajaseudulla on puolestaan pidetty jo useita mielenosoituksia, joissa paikalliset asukkaat ovat kertoneet pelkäävänsä turvapaikanhakijoiden tuomia lieveilmiöitä. He ovat vaatineet, että leirejä ei saa pystyttää heidän kotinsa lähistölle.

Dieveniskesin ”umpisuolessa” eli syvälle Valko-Venäjän sisälle ulottuvassa pullistumassa asuvat liettualaiset vastustavat maahanmuuttajien majoittamista kotiensa lähelle. Julisteissa he esittävät vastalauseensa suunnitellulle vastaanottokeskukselle.

Pavilionisin mukaan maahanmuuttajia vastaan protestoivien liettualaisten joukossa on näkynyt nyt jo selkeä ilmiö: monet äänekkäimmistä siirtolaisten vastustajista ovat tunnettuja Kremlin-mielisiä tai Valko-Venäjän hallintoon myötämielisesti suhtautuvia henkilöitä.

– Samalla he ovat olleet ensimmäisinä vaatimassa, että meidän pitää neuvotella ja kätellä Lukashenkan kanssa. Venäjällä on tällaiselle toiminnalle oma termikin: prinuzhdenie k dialogu eli vuoropuheluun pakottaminen.

(Alla olevalla videolla näkyy, kuinka rajanylittäjiä tuodaan pikkubussilla Liettuan rajalle ja kuinka he protestoivat rekisteröintileirillä olojaan.)

Liettuan varasisäministerin Arnoldas Abramavičiusin mukaan uhkana on, että Valko-Venäjä onnistuu radikalisoimaan ja riitauttamaan Liettuan yhteiskunnan sisältä päin, kun ”hybridiaseeksi” lähetetyt turvapaikanhakijat aiheuttavat ihmisissä ärtymystä ja pelkoa.

– Emme osanneet koskaan aiemmin ajatella, että Kremlille myötämieliset ja toisaalta isänmaallisuuden nimiin vannovat henkilöt yhdistyisivät meillä Liettuassa tällä tavoin. Ja nyt he ovat löytäneet tuekseen myös homovastaisia ja rokotevastaisia henkiöitä, Abramavičius sanoi.

Liettuan varasisäministeri Arnoldas Abramavičius sanoo, että Kremlin-mielisten ja korostetun isänmaallisina esiintyvien äärioikeistolaisten liettualaista viihtyminen yhdessä on tullut yllätyksenä.

Parhaillaan vaikuttaa siltä, että Valko-Venäjä rakentaa ennakkotarinaa siltä varalta, että Lukashenka joutuisi julistamaan maansa olevan vakavasti uhattuna Euroopan ja Naton suunnalta.

Valko-Venäjän viranomaiset väittivät esimerkiksi vastikään, että yksi Liettuasta pois käännytetty irakilainen turvapaikanhakija oli ”kuollut valkovenäläisten rajaviranomaisten syliin”. Hänestä kerrottiin löytyneen pahoinpitelyn merkkejä ja syylliseksi nimettiin liettualaiset rajaviranomaiset. Mitä rajalla todella tapahtui, se on yhä epäselvää.

Turvapaikanhakijan kuolemasta nostettiin Valko-Venäjällä iso kohu, ja Lukashenkalle myötämieliset ihmiset kokoontuivat pikavauhdilla vallanpitäjien hyväksymään mielenosoitukseen Liettuaa vastaan.

– Emme unohda, emme anna anteeksi, he huusivat vaatien Liettuan presidenttiä Gitanas Nausėdaa Haagiin tuomiolle väitetyn ”turvapaikanhakijan tapon” vuoksi.

Liettuan hallituksella on tiukka kanta koko kuolemisjupakkaan.

– Se on propagandaa, Abramavičius sanoi.

(Alla näkyy Liettuan vastainen mielenosoitus Minskissä sen jälkeen, kun yksi maahanmuuttaja oli väitetysti kuollut Liettuasta käännytyksen jälkeen.)

Lukashenka ”ennusti” puolestaan jo aiemmin, että pian Liettuaan saapuu aseistautuneita muslimeja puolustamaan maanmiehiään, jotka ovat joutuneet liettualaisten viranomaisten pahoinpitelemiksi.

– Tämä on vasta alkua. Kun sotaa käynyt mies tulee aseiden kanssa maahan, voi olla, että hän ei puolusta ainoastaan raskaana olevia naisia, Lukashenka maalaili Liettuan tulevaa kohtaloa.

Lukashenkan sanat on tulkittu Liettuassa pelotteluksi ja vihjailuksi siitä, että Valko-Venäjän viranomaiset saattavat itse yrittää lähettää Liettuaan maahanmuuttajien mukana äärimuslimeita.

Omana reaktionaan Lukashenka määräsi puolestaan, että Valko-Venäjän rajan ”jokainen metri” on otettava valvontaan, ettei maahan pääse Liettuan suunnalta laitonta maahanmuuttoa tai terroristeja.

(Alla on Lukashenkan puhe, jossa hän ennustaa aseistautuneiden muslimien menevän Liettuaan.)

Liettuan asevoimien entinen komentaja Arvydas Pocius muistaa vielä hyvin, kuinka hänen komentaja-aikanaan Venäjän yhtenä skenaariona sotaharjoituksessa oli taltuttaa Liettuan kautta Valko-Venäjälle tulevia ”terroristeja”. Toisin sanoen Liettua on mainittu mahdollisena terroristien lähtömaana jo aiemmin avoimesti.

– He nimesivät silloin Liettuan suoraan nimeltä, vaikka sotaharjoituksissa on yleensä tapana käyttää keksittyjä nimiä, Pocius muistelee.

Myös Pocius epäilee ilmassa olevista propagandamerkeistä päätellen, että nykyinen turvapaikanhakijatulva liittyy isompaan kuvioon Venäjän ja Valko-Venäjän hybridi- ja sotaharjoitussuunnitelmissa.

– Kokemukseni perusteella sanon, että jonkinlainen kytkös on olemassa, vaikka voin tietysti olla väärässä, Pocius muotoili.

Mahdollisia tulevia kehityskulkuja on useita.

Yksi liittyy siihen, että valtavan turvapaikanhakijavirran avulla Liettua voidaan yrittää pakottaa julistamaan poikkeustila ja antamaan armeijalle lisävaltuuksia rajavalvonnassa.

Liettua saattaisi myös joutua pyytämään Natolta kollektiivisen puolustuksen käynnistämistä. Jos näin kävisi, Valko-Venäjä ja Venäjä saisivat tästä itselleen mahdollisen syyn väittää, että uhattuina ovatkin he Naton taholta.

– Zapad-harjoituksen aikana voi tapahtua provokaatioita, sillä niitä on ollut aiemminkin. Kuka tietää, että he eivät lähetä silloin tuhansia laittomia maahantulijoita rajallemme? Tai että he eivät lähetä tulijoiden joukossa valmennettuja terroristeja, jotka tekevät päivänä X jotain yllättävää? Pocius kyseli.

Tiistaina Liettuan parlamentilla on istunto, jossa on määrä käsitellä toimia maahanmuuttajakriisin ratkaisemiseksi.

– Kaikki riippuu parlamentin päätöksistä. Jo tällä hetkellä Liettuan armeija on mukana auttamassa rajapoliisia esimerkiksi rakentamalla rajaesteitä ja pystyttämällä telttoja, Pocius sanoi.

Liettuan asevoimien entinen komentaja Arvydas Pocius epäilee, että Zapad 2021 ja nykyinen turvapaikanhakijaralli Valko-Venäjältä saattavat kytekeytyä jotenkin yhteen.

Entä miten tämä kaikki kytkeytyisi Venäjään, ja miksi juuri nyt on vaarallinen aika?

Yksi selitys löytyy heti Zapad-harjoituksen päättymisen jälkeen pidettävistä Venäjän kolmipäiväisistä parlamenttivaaleista 17.-19. syyskuuta.

Presidentti Vladimir Putin tietää, että hänen kannatuksensa on laskenut. Vaikka Aleksei Navalnyin kannattajakunta on lannistettu jo tehokkaasti uusilla sortolaeilla, Putin tarvitsisi silti juuri ennen vaaleja kipeästi uutta nostetta, jotta Yhtenäisen Venäjän vaalivoitto olisi taattu.

– Vaalivuosi on aina vaarallinen. Se on sitä erityisesti nyt, kun Putin tarvitsee uutta tarinaa, jolla kansa yhdistetään, Liettuan varaulkoministeri Mantas Adomėnas muotoili.

– Kaikki tämä lisää jännitteitä ja on mahdollista, että Zapadin aikana tapahtuu provokaatioita. Meidän on siksi keskusteltava tästä tilanteesta huolellisesti EU- ja Nato-kumppaneidemme kanssa, hän jatkoi.

Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukashenka ovat tavanneet toisiaan viime aikoina poikkeuksellisen usein, mutta tapaamisten konkreettisista tuloksista on tiedotettu hyvin vähän. Kuva on heinäkuun puolivälistä Pietarista.

Krimin valtauksen jälkeen Putinin kannatus lähti kohisten nousuun, joten seuraava vastaava kannatuksennostattaja saattaisi olla Valko-Venäjän imaiseminen Venäjän syliin.

Muodolliseksi perusteluksi tälle voisi kelvata esimerkiksi Lukashenkan avunpyyntö, jota perusteltaisiin Naton muodostamalla uhalla.

Muistissa on hyvin myös, kuinka Venäjän ja Georgian välistä sotaa elokuussa 2008 edelsi Venäjän sotaharjoitus Kaukasiassa. Osa kalustosta ja miehistä siirtyi tuolloin suoraan harjoituksesta pikasotaan.

Pociuksen mukaan Lukashenka on kaikkineen nyt niin riippuvainen Venäjästä, että halutessaan Putin voi sanella hänelle seuraavat siirrot.

– Kukaan ei kysy häneltä (Lukashenkalta) enää mitään. Ehkä he (venäläiset) jättävät Zapadin jälkeen kaiken kalustonsa Valko-Venäjälle? Mutta sen me näemme sitten, Pocius sanoi.

Adomėnasin mukaan yksi erikoinen käänne sattui Liettuassa vastikään, kun muslimiterroristeiksi esittäytyneet viestinkirjoittajat uhkasivat ostoskeskuksia pommi-iskuilla turvapaikanhakijoiden väitetyn epäinhimillisen kohtelun vuoksi.

– Tämä valeuhkaus toi mieleen pommihuijauksen, jolla Ateenasta Vilnaan matkalla ollut kone pakotettiin Minskiin. Lukashenka on disinformaation mestari, ja tällä tavoin hän voisi yrittää peitellä etukäteen omia toimiaan ja mahdollisia omia aseellisia provokaatioitaan, Adomėnas sanoi.

Myös varasisäministeri Abramavičius pitää mahdollisena, että Zapad-harjoituksen yhteyteen rakennetaan jotain suurempaa käännettä.

– Lukashenka saattaa nostaa jännitettä, ja pyytää sitten Venäjän armeijalta vaikkapa jonkinlaista läsnäoloa. Vaikea sanoa, sillä hänen mielenliikkeensä ovat niin surrealistisia.