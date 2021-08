Trump jakaa ”jäsenkortteja” uskollisimmille kannattajilleen – ulkoasussa nolo moka

Trumpin kampanjakomitean mukaan kortit on varattu Trumpin ”vankimmille” kannattajille. Komitea ei määrittele tarkemmin, mikä oikeuttaa kannattajan kortin haltijaksi.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ei ole jäänyt lepäilemään laakereilleen presidenttikautensa jälkeen. Hän kerää hanakasti rahoitusta kampanjointia varten, mutta rahojen käyttökohde on toistaiseksi epäselvä. Trump ei ole tällä hetkellä ehdolla mihinkään poliittiseen virkaan.

Trumpin tiimin uusin innovaatio on niin kutsuttu Trump-kortti. Se on puna-kultainen luottokortin kokoinen numeroitu jäsenkortti, jota Trumpin Save America -kampanjakomitea kaupittelee ”uskollisille kannattajille, jotka haluavat pelastaa Amerikan”, kertoo Business Insider.

Kortista on julkaistu neljä eri ulkoasuvaihtoehtoa, joista Trumpin kannattajat valitsevat äänestämällä lopullisen ulkoasun.

Jokaisessa vaihtoehdossa on Trumpin allekirjoitus, jonka alla on teksti, jossa kerrotaan kortin olevan presidentti Donald J. Trumpin valtuuttama. Muita toistuvia visuaalisia elementtejä ovat Save America -logo ja teksti: ”Virallinen Trump-kortti, jäsen vuodesta 2021”.

Ulkoasusuunnittelussa on kuitenkin käynyt nolo lapsus, joka on herättänyt ivallista naureskelua sosiaalisessa mediassa. Yhdessä vaihtoehdoista sana official (virallinen) on kirjoitettu väärin muotoon offical.

Business Insiderin mukaan kampanjakomitea lähestyi kannattajia kortin tiimoilta sähköpostitse. Sähköpostissa kerrottiin, että kortit on varattu Trumpin ”vankimmille” kannattajille, mutta siinä ei määritelty tarkemmin, mikä oikeuttaa kannattajan kortin haltijaksi. Sähköpostin äänestyslinkki johtaa lehden mukaan Trumpin varainkeruusivustolle.

Kampanjakomitean mukaan kortista oli alunperin tarkoitus julkaista vain yksi ulkoasu, mutta suunnitelma muuttui, kun komitea esitteli neljä vaihtoehtoa Trumpille itselleen.

– Kun hän näki kortit, hän sanoi: ”Nämä ovat KAUNIITA! Meidän tulisi antaa amerikkalaisten valita – he ovat AINA oikeassa”, sähköpostissa kerrotaan.

Trump on republikaanipuolueensa ylivoimainen vaalirahamagneetti, joka alkuvuonna on kasvattanut kampanjakassansa poikkeuksellisen suureksi.

Lauantaina julki tulleiden liittovaltion vaalirahoitustietojen mukaan Trumpilla oli kesäkuun lopussa varoja käytössään muhkeat 102 miljoonaa dollaria eli noin 86 miljoonaa euroa.

Hän on kerännyt varoja lahjoittajilta kahden kampanjakomitean eli super pacin kautta. Lisäksi hänellä ja republikaanipuolueella on yhteinen keräysorganisaatio, jonka tuotoista 75 prosenttia menee Trumpille.

Save America -komitea on Trumpin rahankeräyskoneistoista menestyksekkäin. Se keräsi tammi-kesäkuussa peräti 52 miljoonaa euroa. Samana aikana se kuitenkin kulutti alle kolme miljoonaa euroa, joten rahat ovat sukanvarressa tulevaa varten.

Yhdysvalloissa on spekuloitu runsaasti sillä, mihin Trump aikoo keräämiään varoja käyttää. Lain mukaan ne on suunnattava poliittiseen toimintaan.

Seuraavat presidentinvaalit pidetään vuonna 2024, ja yleisesti arvellaan, että Trump, 75, saattaisi lähteä jälleen ehdolle. Hän voi kuitenkin pantata päätöstään vielä pari vuotta. On täysin mahdollista, että hän tekee lopulta tilaa jollekulle mieleiselleen uudelle ehdokkaalle.

Rahalle löytyy kuitenkin muitakin käyttökohteita, sillä super pacien toiminta on varsin vapaata. Yhdysvalloissa valmistaudutaan jo ensi vuoden välivaaleihin, joissa panoksena on kongressin hallinta sekä useiden osavaltioiden kuvernöörinpaikat. Trumpin rahankeräysorganisaatiot voivat silloin tukea valitsemiaan ehdokkaita.