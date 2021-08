Välimeren alueella maastoa on palanut tähän mennessä moninkertaisesti enemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin, vaikka maastopalokausi on vasta aluillaan.

Heinäkuu oli maastopalojen kannalta tilastohistorian synkin, kertoo The Guardian. Historia ulottuu vuoteen 2003, jolloin maastopalojen hiilidioksidipäästöjä ryhdyttiin mittaamaan satelliittien avulla.

Pitkään jatkuneen lämpöaallon ja kuivuuden aiheuttamat maastopalot roihusivat heinäkuussa ympäri maapalloa. Niiden mitattiin päästäneen ilmakehään jopa 343 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä on noin viidenneksen enemmän kuin edellinen heinäkuun ennätys vuodelta 2014.

Asiantuntijoiden mukaan maastopalot ovat suoraa seurausta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen aiheuttamasta maapallon lämpenemisestä. Yli puolet maastopalojen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä olivat peräisin Pohjois-Amerikan ja Siperian alueilta.

Viime aikoina maastopalot ovat riehuneet myös Välimeren alueella. Italian, Kreikan ja Turkin alueilla maastoa on palanut tänä vuonna yhteensä jo 230 000 hehtaaria, vaikka maastopalokausi on vasta alkamaisillaan. Määrä on moninkertainen vuosien 2008–2020 keskiarvoon nähden.

Euroopan komission tutkimuskeskuksen mukaan suurpalojen määrä Euroopassa on lisääntymässä, ja riski laajenee Välimeren maista myös sisämaahan. Guardianin artikkelissa huomautetaan myös, että Suomessa maastopalojen määrässä on tapahtunut tänä vuonna voimakasta kasvua.