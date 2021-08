Australiassa hyväksyttiin kaikessa hiljaisuudessa tiukka koronasääntö – ulkomailla asuvat australialaiset uhkaavat jäädä ”jumiin”

Australia on jo aiemmin kieltänyt kansalaisiaan matkustamasta ulkomaille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nyt tämä määräys koskee myös heitä, joiden koti on ulkomailla.

Ulkomailla asuvat australialaiset voivat jäädä ”jumiin” Australiaan, jos he päättävät palata kotimaahansa. Syynä ovat Australian uudet tiukat maahantulosäännöt, joita päätettiin tiukentaa ilman ennakkovaroitusta, BBC kertoo. Uudet säännöt astuvat voimaan 11. elokuuta.

Viime vuoden maaliskuusta lähtien Australia on kieltänyt kansalaisiaan lähtemästä maasta osana strategiaa, jolla maa yrittää hillitä koronaviruksen leviämistä. Aiemmin tämä rajoitus ei kuitenkaan koskenut australialaisia, jotka asuvat muissa maissa.

Nyt kuitenkin myös heidän on anottava poikkeusta Australian ulkopuoliseen matkailuun, samoin kuin Australiassa vakituisesti asuvien.

Valtiovarainministeri Simon Birmingham perusteli uutta sääntöä sillä, että sen tarkoituksena on vähentää lyhyitä matkoja ulkomaille.

– Olemme nähneet liian monta tilannetta, jossa ihmiset ovat lähteneet maasta vain pyytääkseen suhteellisen nopeasti päästä takaisin maahan, Birmingham sanoi.

Australia on sulkenut rajansa ja myös australialaisten on pandemian aikana ollut vaikea palata kotimaahansa, sillä palautuslennot ovat usein olleet täynnä tai niitä ei ole ollut kaikista kohteista ja kaupallisia lentoja on ollut vähän.

Kaikkien matkustajien on oltava 14 päivää karanteenissa viranomaisten määrittelemässä majoituksessa viranomaisten hyväksymiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Australia on tullut etenkin koronapandemian aikana tunnetuksi tiukoista maahantuloa koskevista säännöistään, jotka ovat koskeneet myös maan kansalaisia. Esimerkiksi toukokuussa, Australia kielsi kansalaisiaan palaamasta Intiasta kotimaahansa vankeusrangaistuksen ja jättisakkojen uhalla. Maa on tiettävästi ainoa demokratia, joka on toiminut näin.

Esimerkiksi Suomessa viranomaiset ovat toistaneet, että lain mukaan suomalaisilla on oikeus aina palata kotimaahansa.

