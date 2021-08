Tanskan koronapassi on maksanut kymmeniä miljoonia – kaikkien 16-vuotiaiden ja vanhempien on näytettävä passia

Tanska otti ensimmäisten joukossa käyttöön koronapassin viime toukokuussa.

Kun Suomessa vasta pohditaan koronapassia, Tanskassa sellaista on käytetty jo viime toukokuusta. Tanskan hallitus tiedotti 28. toukokuuta passisovelluksen käyttöönotosta ja sen jälkeen digitaalinen koronapassi on ladattu yli 2 miljoonaa kertaa, terveysministeriö kertoi heinäkuussa. Koronapassi on kuitenkin saatavilla myös paperisena versiona.

Tanskan koronapassi mainitaan muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa muistiossa.

Tanskassa koronapassi on voimassa, jos henkilön pcr-testin tulos on negatiivinen ja testistä on alle 96 tuntia tai, jos henkilön pikatestin tulos on negatiivinen ja testistä on alle 72 tuntia.

Passi on myös voimassa, kun ensimmäisestä rokoteannoksesta koronvirusta vastaan on kulunut 14 päivää. Jos rokotteeseen kuuluu toinen annos, se on otettava 42 päivän sisällä ensimmäisestä, jotta koronapassi pysyy voimassa.

Koronapassi on lisäksi voimassa, jos henkilöllä on ollut pcr-testillä todettu tartunta. Testituloksen on oltava vähintään 14 päivää, mutta enintään 12 kuukautta vanha.

Koronapassia ei vaadita kahviloiden terasseilla, mutta sisätiloihin ei ole asiaa ilman voimassa olevaa koronpassia.

Koronapassin tarkastaja näkee ainoastaan, onko passi voimassa. Kukaan muu kuin käyttäjä ei siis näe, minkä takia passi on voimassa.

Koronapassia on näytettävä lähtökohtaisesti 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien.

Voimassa olevaa koronapassia vaaditaan muun muassa museoissa, eläintarhoissa, elokuvateattereissa, huvipuistoissa, ravintoloiden, baarien ja kahviloiden sisätiloissa, kampaajalla ja hieronnassa. 18-vuotiaiden on esitettävä koronapassi myös kuntosalilla ja sisäliikuntapaikoilla.

Kesäkuun puolivälissä luovuttiin siitä, että koronapassia vaaditaan myös matalan riskin paikkoina pidetyissä kohteissa kuten kirjastoissa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ottamassa koronavirusrokotteen.

Kun koronapassi otettiin voimaan, vain reilu kolmannes Tanskan väestöstä oli saanut vähintään yhden annoksen koronavirusrokotetta. Koronapassi onkin todennäköisesti vaikuttanut tuolloin koronatestien lisääntymiseen. Tosin Tanskassa on koko pandemian ajan testattu huomattavasti paljon enemmän ihmisiä koronaviruksen varalta kuin esimerkiksi Suomessa.

Koronatestit ovat kansalaisille ja asukkaille ilmaisia.

Tanskan yleisradio DR selvitti toukokuussa, kun testimäärät alkoivat lähestyä huippuaan ja reilu puoli miljoonaa tanskalaista kävi päivässä koronatestissä, että testaaminen maksoi noin 60 miljoonaa kruunua päivässä (reilu kahdeksan miljoonaa euroa). Oikeusministeriö on arvioinut testaamisen maksavan noin 40–80 miljoonaa kruunua (noin 5,4–10,8 miljoonaa euroa) päivässä, riippuen testimääristä.

– Tanska on yksi niistä maista, joissa testataan eniten koko maailmassa. Se on auttanut siihen, ettei ole tullut kolmatta aaltoa. Jos saisimme uuden, voimakkaan tartunta-aallon, kuten on käynyt Saksassa, voisi koronasulku maksaa vähintään kaksi tai kolme miljardia kruunua viikossa, huomautti terveystalouden professori Jes Søgaard.

Rokotekattavuuden lisääntyminen puolestaan näkyy todennäköisesti siinä, että testaaminen on vähentynyt. Nyt tanskalaisista reilu 80 prosenttia on saanut vähintään yhden rokotteen ja lähes 65 prosenttia on täysin rokotettuja, terveysviranomaisten sivuilta selviää.

Tanskassa koronavirustestejä tilastoivan Statens Serum Institutin (SSI) mukaan 4.–5. elokuuta välisenä vuorokautena tehtiin enää reilu 53 000 pcr-testiä ja vajaa 82 000 pikatestiä. Varmistettuja koronatartuntoja todettiin 932.

Vaikka myös Tanskassa deltavariantin myötä koronatartunnat ovat olleet kasvussa heinäkuusta lähtien, Tanska pitää toistaiseksi kiinni suunnitelmasta purkaa koronarajoituksia vähitellen.

Myös koronapassista aiotaan luopua vähitellen. Kesäkuussa hallitus kertoi, että tarkoituksena on, että syyskuun alusta alkaen koronapassia käytettäisiin lähinnä yöelämässä ja suurissa yleisötapahtumissa.