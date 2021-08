Liettua epäilee, että Suomen itäraja oli Lukashenkan siirtolaisaseen testialue: ”Tämä on selvästi Venäjän pelikirjasta”

IS tapasi Vilnassa useita johtavia poliitikkoja, jotka uskovat Aljaksandr Lukashenkan saaneen opit ja siunauksen ”pakolaisaseen” käytölle Vladimir Putinilta, joka testasi vastaavaa painostuskeinoa Suomea kohtaan jo talvella 2015–2016.

Vilna

Loppuvuodesta 2015 Suomi sai sokkiherätyksen, kun Venäjältä alkoi tulla yhtäkkiä kolmansien maiden kansalaisia turvapaikanhakijoina Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen kautta.

Venäjän rajaviranomaiset päästivät tuolloin luvattomat rajanylittäjät virallisten raja-asemien läpi Suomeen vaatimatta heiltä asiaankuuluvia matkustusasiakirjoja.

Ja kuten nopeasti selvisi, turvapaikanhakijavirta oli Venäjän puolella niin tehokkaasti organisoitua, että se ei voinut tapahtua millään muulla tavoin kuin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n avustuksella ja itsensä presidentti Vladimir Putinin hyväksymänä.

Irakista Valko-Venäjän kautta Liettuaan tulleet turvapaikanhakijat suostuivat kuvattavaksi, mutta eivät kertoneet nimiään.

Parhaillaan Liettuaan kohdistuu samantyyppinen, yhtäkkiä alkanut siirtolaisvirta, mutta nyt se tulee Valko-Venäjän kautta ja maan itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukashenkan yllyttämänä.

Valko-Venäjän kautta on tullut Liettuaan lyhyessä ajassa jo yli 4 000 laitonta rajanylittäjää, joista suurin osa on lennätetty Minskiin ensin ”turisteina” joko Irakista tai Turkista.

IS kysyi Liettuan varaulkoministeriltä Mantas Adomėnasilta, onko Liettuan turvapaikanhakijatulvan takana jälleen kerran siis Putin eikä yksinomaan Lukashenka?

– Tämä on selvästi Venäjän pelikirjasta, joka oli käytössä jo vuosina 2015–2016 Norjaa ja Suomea vastaan. Kyse on samanlaisesta kuviosta ja samanlaisesta maahanmuuttajien ohjaamisesta. Joten meillä on syytä epäillä, että näin saattaa olla, mutta asia on yhä selviteltävänä, Adomėnas pyöritteli.

Liettuan varaulkoministeri Mantas Adomėnas tyrmää neuvottelut Aljaksandr Lukashenkan kanssa, sillä se olisi hänen mukaansa sama kuin neuvottelisi terroristin kanssa.

Läheskään kaikki eivät ole yhtä varovaisia arvioissaan. Liettuan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Žygimantas Pavilionis sanoo suoraan, että Liettuaan kohdistuu nyt FSB:n kontrolloima hybridihyökkäys, jota harjoiteltiin Suomen rajalla loppuvuodesta 2015 ja alkuvuodesta 2016.

– Kyseessä on Putinin käyttämä hajota ja hallitse -menetelmä, jota testattiin tuolloin Suomea ja Norjaa vastaan ja käytetään nyt meitä vastaan, Pavilionis sanoi.

– Mutta itse asiassa Putin harjoitteli aiemmin jo Syyrian kohdalla. Venäjä pommitti siviilikohteita ja oli luomassa humanitaarista katastrofia, joka aiheutti turvapaikanhakijatulvan Turkkiin ja sitä kautta esimerkiksi Saksaan.

Liettuan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Žygimantas Pavilionis uskoo nyt nähtävän siirtolaistulvan olevan jatkoa sille, mitä Venäjä kokeili jo Suomea kohtaan talvella 2015-2016.

Liettuan viranomaiset kertovat saaneensa runsaasti todistusaineistoa siitä, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat myöntäneet tarkoituksella helpotettuja viisumeja esimerkiksi irakilaisille, avanneet uusia lentoreittejä Irakiin ja ohjanneet ”turistit” sitten suoraan Liettuan rajalle. Alustavan arvion mukaan useimmat heistä eivät pakene akuuttia hätää, vaan he pyrkivät Eurooppaan paremman elintason toivossa.

Erona Suomen ja Venäjän väliseen taannoiseen turvapaikanhakijakriisiin on se, että Valko-Venäjän rajaviranomaiset eivät päästä nyt turvapaikanhakijoita virallisten rajanylityspaikkojen kautta. Sen sijaan ihmiset ohjataan tarkoituksella ylittämään valtakunnanraja mistä tahansa metsien kautta.

Suomeen tuli Venäjän kautta lopulta vain 1 757 turvapaikanhakijaa. Ilmiö loppui Putinin mahtikäskyllä, kun Suomi suostui solmimaan Venäjän kanssa puoli vuotta kestäneen erityisen rajasopimuksen Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkoja varten.

Liettuassa viranomaiset varautuvat parhaillaan puolestaan siihen, että heille saattaa tulla Valko-Venäjän kautta vielä tämän vuoden aikana jopa kymmeniätuhansia Lukashenkan organisoimia turvapaikanhakijoita.

Liettuan sotilaspoliisit etsivät rajan ylittäjiä Valko-Venäjän vastaisella rajalla.

Pavilionisin mukaan rajalla on käynnissä moniulotteinen peli. Samaan aikaan kun Valko-Venäjä ohjaa kolmansien maiden siirtolaisia Liettuaan, se yrittää estää Lukashenkan hirmuhallintoa pakenevien opposition jäsenten poistumisen maasta.

– Jos jotkut valkovenäläiset demokratia-aktivistit onnistuvat ylittämään rajan, Valko-Venäjän viranomaiset soittavat yhä edelleen meidän rajaviranomaisillemme ja vaativat heidän palauttamistaan.

– Meiltä on vastattu Valko-Venäjän viranomaisille ironisesti, että voimme antaa samalla teille takaisin ne neljätuhatta kolmansien maiden kansalaista, joiden tuloa te ette ole jostain syystä huomanneet. Vaikka emme oikeasti tietenkään luovuta Lukashenkaa pakenevia, Pavilionis sanoi.

Valko-Venäjän viranomaisten oletetusta roolista yhtenä todisteena on video, joka kuvattiin Liettuan rajalla alkuviikosta.

Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin helikopterista kuvattu video näyttää, kuinka ryhmä siirtolaisia valmistautuu rajanylitykseen Liettuan kaakkoisrajalla. Heitä saattaa maastoauto, joka näyttää tyypilliseltä Valko-Venäjän viranomaisten käyttämältä ajoneuvolta. Kun ryhmä on ohjattu haluttuun kohtaan rajalla, maastoauto peruuttaa pois paikalta ja ryhmä jatkaa jalkaisin kohti Liettuaa.

(Alla olevan twiitin kautta löytyy video turvapaikanhakijoita saattavasta autosta, jonka uskotaan kuuluvan Valko-Venäjän rajaviranomaisille.)

Liettuan mukaan Lukashenka otti käyttöön pakolaisaseen vastatoimeksi, jolla hän yrittää painostaa Euroopan unionin luopumaan Valko-Venäjää vastaan asetetuista pakotteista. Liettua valikoitui painostuksen ensisijaiseksi kohteeksi siksi, että maa on antanut Lukashenkan päävastustajan Svjatlana Tsihanouskajan toimistolle Vilnassa diplomaattistatuksen ja ottanut vastaan tuhansia Lukashenkan väkivaltaa paenneita demokratialiikkeen edustajia.

Kaiken lisäksi Liettua on haavoittuvainen sen vuoksi, että maalla on liki 680 kilometriä rajaa Valko-Venäjän kanssa. Suuri osa rajasta on neuvostoaikojen peruina huonosti merkittyä ja heikosti valvottua.

Liettuan ja Valko-Venäjän raja on liki 680 kilometriä pitkä, mutkainen, paikoin hyvin huonosti merkitty ja vailla fyysisiä esteitä.

Raja kulkee monin paikoin todella lähellä valtateitä. Tällä kohtaa rajalla on aita, mutta monin paikoin aita puuttuu rajalta. Sähköisiä valvontalaitteita vasta asennetaan.

Liettuan asevoimien entinen komentaja, nykyinen kansanedustaja Arvydas Pocius uskoo niin ikään, että kaikella nyt tapahtuvalla on kytkös Venäjään.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on valtioliitto, jota Putin yrittää parhaillaan tiivistää. Lisäksi maiden turvallisuuspalvelut ja asevoimat tekevät laajaa yhteistyötä, joten siitä seuraa, että mikään tätä luokkaa oleva ilmiö ei voisi tapahtua Valko-Venäjällä ilman Kremlin hyväksyntää.

Pociuksen mukaan taustalla on Putinin yritys estää Valko-Venäjän demokratiakehitys ja kytkeä maa entistä selkeämmin Moskovan yhteyteen.

– Putin tietää, että jos Lukashenka hallintoineen kaatuu, seuraavana on vuorossa Venäjä. Putin on menettänyt jo käytännössä Ukrainan ja Moldovan, joten Valko-Venäjästä kiinni pitäminen on hänelle sen vuoksi tärkeää, Pocius sanoi.

Liettuan asevoimien entinen komentaja, kansanedustaja Arvydas Pocius sanoo Putinin tietävän, että jos Lukashenka hallintoineen kaatuu, seuraavana on vuorossa Venäjä.

Kukaan Liettuassa ei uskalla arvioida, milloin ja millä keinoin siirtolaisvirta saadaan loppumaan.

Ainakin tässä vaiheessa Liettuan hallitus vannoo, että Lukashenkan kanssa ei ryhdytä neuvottelemaan eikä hänen kanssaan tehdä mitään sopimuksia tai kompromisseja.

– Ongelmana on se, että jos Putinilta ja Lukashenkalta yrittää pyytää jotain, se on sama kuin neuvottelisi terroristien kanssa. Se antaa heille vain mahdollisuuden vaikuttaa sinuun enemmän tulevaisuudessa, varaulkoministeri Adomėnas sanoi.

– Neuvottelujen sijaan me ehdotamme uusia talouspakotteita Valko-Venäjää vastaan. Jos siirtolaisvirta kuitenkin loppuisi, olemme valmiita siihen, että uusia pakotteita ei pantaisi toimeen.

Liettua on myös muuttanut lainsäädäntöään niin, että turvapaikanhakijoiden status voidaan ratkaista nopeutetusti ja heitä voidaan pitää tarkkaan valvotuissa oloissa jopa puoli vuotta päätöksen odottelun aikana.

Mikäli Liettuan rajaviranomaiset havaitsevat laittomien rajanylittäjien tulon metsien kautta, viranomaisille on annettu puolestaan valtuutus suostutella ja ”työntää” heitä takaisin Valko-Venäjän puolelle.

Ihmisoikeusaktivistit ovat arvostelleet jo ”takaisin työntämistä” kansainvälisten sopimusten vastaisiksi. Liettuan mukaan tulijoita vastaan ei käytetä väkivaltaa eikä heidän oikeuttaan hakea turvapaikkaa evätä, vaan heidät yritetään ainoastaan ohjata ylittämään raja virallisten rajanylityspaikkojen kautta.

Lukashenka on puolestaan määrännyt jo omille turvallisuusviranomaisilleen, että raja on suljettava eikä ”yksikään jalka” saa astua Liettuan suunnasta maahan.

(Alla on video, jossa kilvin, pampuin ja kypäröin aseistautuneet valkovenäläiset henkilöt kehottavat neutraalin rajavyöhykkeen keskellä seisovia verryttelyasuisia ihmisiä kävelemään Liettuan suuntaan.)

Pelkona on siten, että rajalla alkaa ihmisten vaarallinen pompottelu edestakaisin, jos Liettua yrittää käännyttää tulijoita takaisin heti rajalta eikä Valko-Venäjä heitä ota.

Kesäkuun lopulla Valko-Venäjä ilmoitti jo EU:lle sanovansa irti siirtolaisten takaisinottosopimuksen vastalauseeksi pakotteille, jotka Eurooppa otti käyttöön sen jälkeen, kun oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh oli vangittu pakottamalla Ateenasta Vilnaan matkalla ollut Ryanairin kone valepommiuhkauksen avulla Minskiin.