CNN antoi potkut kolmelle rokottamattomalle työntekijälle

CNN:llä rokotuksesta todisteeksi on riittänyt työntekijän oma ilmoitus. Tähän saattaa kuitenkin tulla muutos.

Amerikkalainen uutiskanava CNN on antanut potkut kolmelle työntekijälle, jotka menivät työpaikalle töihin, vaikka he eivät olleet ottaneet rokotuksia koronavirusta vastan The Guardian uutisoi. CNN:n mediatoimittaja Oliver Darcy twiittasi torstaina, että uutiskanavan omistavan mediayhtiön puheenjohtaja Jeff Zucker totesi työntekijöille lähetetyssä muistiossa, että rokotteet ovat pakollisia, jos työntekijä työskentelee toimistolla tai hänellä on muuten kontakteja muihin työntekijöihin.

– Olen tässä selvä – meillä on nollatoleranssi tämän suhteen, Zucker sanoi Darcyn mukaan.

Uutistoimisto AP sai myöhemmin haltuunsa muistion, josta Darcy oli twiitannut. CNN ei ole tarkemmin kertonut esimerkiksi sitä, missä potkut saaneet olivat työskennelleet.

Suurimmassa osassa CNN:n toimistoja paluu työpaikalle on perustunut vapaaehtoisuuteen ja Zuckerin mukaan noin kolmannes uutistyöntekijöistä on palannut työpaikalle. Toistaiseksi rokotuksesta on riittänyt oma ilmoitus, mutta Zuckerin mukaan on mahdollista, että tämä muuttuisi lähiviikkoina.

Maskien käyttö on pakollista Atlantan, Washingtonin ja Los Angelesin toimistoilla, mutta maskeja kannustetaan käyttämään toimistoissa, joissa se ei ole pakollista.

Myös esimerkiksi Google, Facebook ja Uber ovat hiljattain ilmoittaneet, että rokotuksen ottaminen on edellytys sille, että työntekijä voi palata työpaikalle. New Yorkin kaupunki ja Kalifornian osavaltio ovat puolestaan ilmoittaneet velvoittavansa hallinnon työntekijöitä joko menemään rokotettavaksi tai, että he käyvät säännöllisesti koronavirustesteissä.