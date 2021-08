Heinäkuu oli Euroopan mittaushistorian toiseksi kuumin.

Ennätyksellisessä lämpöaallossa kärvistelevässä Kreikassa pelastajat yrittävät yhä torstaina saada kahta valtavaa paloa hallintaan. Toinen paloista riehui lähellä Olympiaa ja toinen Evian saarella.

Olympiakisojen syntysijoilla Olympiassa liekit tuhosivat ainakin parikymmentä taloa. Yleensä Olympia on tähän aikaan vuodesta täynnä turistien vilinää. Nyt se sekä useita lähialueiden kyliä on evakuoitu. Evialla ainakin 150 taloa on jo tuhoutunut.

Lisää evakuointeja oli uutistoimisto Anan mukaan tehty vielä torstaiaamuna. Ana kertoo, että sammutustöitä haittasi torstaina kovat tuulet sekä sankan savun aiheuttama huono näkyvyys.

Pelastustoimesta vastaava varaministeri Nikos Hardalias kuvaili tilannetta toimittajille "titaanien taisteluksi" ja sanoi vaikeimman olevan vielä edessä.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että ilmastokriisi lisää maastopalojen määrää sekä kasvattaa niiden voimakkuutta.EU:n alainen ilmastonmuutostietopalvelu Copernicus on kertonut, että heinäkuu oli tänä vuonna Euroopan mittaushistorian toiseksi kuumin.

Naapurimaa Turkki kärsii niin ikään pahimmista paloista ainakin vuosikymmeneen. Kuolonuhreja on tullut useita, ja lisäksi turistien suosimilla alueilla etelässä satoja ihmisiä on evakuoitu.

Turkissa yksi paloista on uhannut voimalaitosta, jossa on varastoituna tuhansia tonneja hiiltä. Satoja kyläläisiä on evakuoitu rannikkovartioston veneillä.

Paikallisviranomaisten mukaan kaikki räjähtävät kemikaalit ja muut vaaralliset materiaalit on siirretty pois, mutta vielä on olemassa riski, että liekit leviävät hiilivarastoon.

Muutamat iäkkäät asukkaat ovat kieltäytyneet poistumasta, vaikka tuhansia ihmisiä on viety pois sekä maitse että vesiteitse.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin edustajan mukaan palo ei tiettävästi ole aiheuttanut vakavia vahinkoja voimalaitoksen tärkeimpiin yksiköihin.