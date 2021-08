Krystsina Tsimanouskaja ei palannut Tokion olympialaisista kotimaahansa vaan lensi Puolaan.

Valkovenäläinen pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja kertoo Reutersin tuoreessa haastattelussa päättäneensä loikata, kun hän oli matkalla Tokion lentokentälle, koska hänen isoäitinsä oli sanonut, ettei hänen ollut turvallista palata Valko-Venäjälle. Tsimanouskaja lensi Tokiosta Itävallan kautta Puolaan, jonne saapui eilen. Tsimanouskajan mukaan myös hänen miehensä on matkalla Puolaan.

Tsimanouskaja sanoo hänen perheensä pelänneen, että hänet lähetettäisiin psykiatriseen hoitoon, jos hän palaisi Valko-Venäjälle. Tsimanouskaja kertoo hänen isoäitinsä soittaneen ja sanoneen, ettei hänen tulisi palata.

– Olen aina ollut kaukana politiikasta, en allekirjoittanut mitään kirjeitä, en mennyt mielenosoituksiin, enkä koskaan puhunut Valko-Venäjän hallitusta vastaan.

– Olen urheilija enkä ymmärrä mitään politiikasta. Yritän vain, että urheilen enkä tee mitään muuta ja teen parhaani, etten anna politiikan häiritä.

– Saattaa kuulostaa karulta, kun huomioi kaikki ne kauheat asiat, joita Valko-Venäjällä tapahtui viime kesänä, mutta yritin pysyä niistä poissa, olen aina vain halunnut mennä olympialaisiin ja tehdä parhaani. Halusin olla finaalissa ja taistella mitaleista.

24-vuotias juoksija herätti kohun sunnuntaina, kun hän sanoi, että valmentajat olivat määränneet hänet lentämään kotiin Tokiosta sen jälkeen, kun hän oli kritisoinut urheilujohtoa. Tämän jälkeen hän haki suojelua japanilaiselta poliisilta ennen kuin lensi keskiviikkona Puolaan, josta hän sai humanitaarisen viisumin.

Isoäiti, joka oli pyytänyt Tsimanouskajaa olemaan palaamatta, pysyy kuitenkin itse Valko-Venäjällä, Reutersin artikkelissa kerrotaan.

– Isoäiti soitti minulle, kun minua oltiin jo viemässä lentokentälle. Minulla oli kirjaimellisesti kymmenen sekuntia. Hän soitti minulle, ja ainoa asia, minkä hän sanoi, oli: ”Ole kiltti äläkä tule takaisin Valko-Venäjälle. Se ei ole turvallista”, Tsimanouskaja muistelee puhelua.

– Se oli siinä, hän lopetti puhelun.

Valko-Venäjällä useita oppositiohahmoja on otettu kiinni, vangittu, ja heitä on paennut maasta edellisten presidentinvaalien jälkeen, jolloin maassa alkoivat laajat mielenosoitukset. Aleksandr Lukashenko voitti viime elokuussa Valko-Venäjän presidentinvaalit ja jatkoi kuudennelle kaudelle, mutta äänestystulosta pidetään manipuloituna. Lukashenko itse on kiistänyt väitteet epärehellisistä vaaleista.

Kun Valko-Venäjä aloitti maan johdon vastaisiin mielenilmauksiin osallistuvien ihmisten pidättämisen syksyllä 2020, noin tuhat maan urheilijaa vaati avoimessa kirjeessä uusia, avoimia vaaleja ja rauhanomaisten mielenosoittajien kiduttamisen ja pidättämisen lopettamista.

Tsimanouskaja huomautti New York Timesin haastattelussa aiemmin, ettei hän ollut yksi vetoomuksen allekirjoittaneista.

– Halusin vain valmistautua olympialaisiin. En allekirjoittanut mitään, ettei kukaan häiritsisi minua.

