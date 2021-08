Espanjan ex-kuningas Juan Carlos pitkästyy – maanpako Arabiemiraateissa ei enää miellytä

Monarkki haluaisi palata Espanjaan, mutta korruptiotutkinnat eivät ota loppuakseen, eikä hovi halua entistä kuningasta vaivoikseen ennen kuin asiat on saatu selvitettyä.

Espanjan ex-kuninkaalla Juan Carlosilla on ongelma, joka on tuttu monien kruunupäiden elämästä: hän on erittäin kyllästynyt. Vuonna 2014 poikansa Felipen hyväksi kruunusta luopunut Juan Carlos on ollut jo vuoden omaehtoisessa maanpaossa Arabiemiraateissa, eikä ajalle kultaisessa häkissä ole toistaiseksi näkyvissä loppua.

Juan Carlos lähti Espanjasta, koska häntä uhkasi yhteensä kolme korruptiotukintaa. Yksi tutkinnoista koskee noin 85 miljoonan euron lahjuksia, jotka ex-kuninkaan on väitetty saaneen sveitsiläiselle pankkitilille vuonna 2008. Kaksi muuta käsittelee mahdollisia rahanpesuepäilyjä Jerseyn saarella sijaitsevan yhtiön kautta.

Juan Carlosilla on ollut hankaluuksia myös verottajan kanssa, mutta ne hän on pyrkinyt selvittämään. Hän on maksanut maanpaossa kahteen otteeseen verorästejä, jotka ovat kartuttaneet valtion kassaa yhteensä noin viidellä miljoonalla eurolla.

Espanjan hovin tuntijoiden mukaan on selvää, ettei ex-kuningas voi palata kotimaahansa ennen kuin hovi pitää sitä suotavana.

– Eikä hovi pidä sitä suotavana ennen kuin hänen korruptiotutkintansa ovat ohi, vahvisti useita kirjoja Felipestä ja hänen hallinnostaan kirjoittanut Jose Apezarena uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Toistaiseksi Juan Carlosin päivät Zaya Nurain luksussaarella Arabiemiraattien rannikon edustalla kuluvat elokuvia katsellen ja pitkissä puhelinkeskusteluissa ystävien kanssa.

– Vaikka kuningas ei varsinaisesti ole mikään lukumies, hän pitää espanjalaisten sanomalehtien lukemisesta. Niiden lukeminen tosin saa hänet aina pahalle tuulelle, koska hänen mukaansa niissä vääristellään varsinkin häntä koskevia asioita tai ainakin ne kerrotaan eri tavalla kuin hän ne muistaa, kirjoitti El Pais -artikkelissaan.

Demokratian tuojan maine ryvettyi

Korruptiotutkinnat ja julkisuuteen aikoinaan toistuvasti vuotaneet paljastukset naisseikkailuista ovat ryvettäneet pahasti Juan Carlosin mainetta. Silti ex-kuningas on edelleen monille espanjalaisille kansallissankari: hänen roolinsa oli keskeinen kun Espanja siirtyi diktatuurista demokratiaan diktaattori Francisco Francon kuoleman jälkeen vuonna 1975.

– Hänet on tuomittu ilman todisteita. Hänen pitäisi saada palata kotimaahansa, jos hän niin haluaa tehdä, sanoi pankkivirkailija Pura Fernandez, 46, uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

– Onhan hän voinut joskus tehdä asioita, joilla on ollut suuri merkitys Espanjalle. Mutta jos hän on syyllistynyt väärinkäytöksiin, niin saa minun puolestani pysyä poissa, katsoi puolestaan ruokalähetti Angel Galan, 27.

Espanjan hoviin erikoistunut toimittaja Abel Hernandez uskoo ex-kuninkaan palaavan maahan vielä kuluvan vuoden aikana.

– Häntä vastaan ei ole nostettu syytteitä ja verovelat on selvitetty. Ei ole normaalia, että hänen pitää edelleen asua ulkomailla, Hernandez tuumi.

Ex-kuningas itse olisi lähipiirinsä mukaan valmis palaamaan vaikka heti. Juan Carlos ei myöskään halua luikahtaa maahan vaivihkaa, vaan hän haluaa palata asumaan Zarzuelan palatsiin, joka oli hänen kotinsa miltei kuusi vuosikymmentä.

Juan Carlos on toistuvasti tähdentänyt, ettei kukaan ole heittänyt häntä ulos palatsista, vaan hän on lähtenyt sieltä vapaaehtoisesti. Siksi hänen pitäisi voida myös palata palatsiinsa, eikä mihinkään muuhun asuntoon.

Tutkinnat matelevat eteenpäin

Juan Carlosia koskevat tutkinnat jatkuvat edelleen, vaikka ne alustavien arvioiden mukaan piti saada loppuun jo aikoja sitten. El Pais -lehden mukaan ex-monarkki on jäänyt jumiin eräänlaiseen viranomaislimboon. Sen paremmin verottaja kuin syyttäjäkään eivät uskalla lopettaa omaa tutkintaansa, koska pelkäävät, että toinen hallinnon haara saa sen jälkeen selville jotain raskauttavaa, joka asettaa heidät huonoon valoon.

Ex-kuningas on edelleen 83 vuoden ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Kävely on tosin vaikeaa, ja toissa vuonna Juan Carlosille tehtiin avosydänleikkaus. Monarkki on kuitenkin toipunut hyvin, mutta korkea ikä tuo mukanaan myös mahdollisuuden nopeasta sairastumisesta, joka voi olla kohtalokas.

Mikäli tutkinnat edelleen venyvät, voi hyvin olla mahdollista, että Espanjan demokraattiseksi valtioksi luotsannut Juan Carlos kuolee omaehtoisessa maanpaossa. Tätä tuskin kovinkaan moni haluaa, mutta toisaalta kukaan ei tunnu tietävän, miten tilanne saataisiin ratkaistua. Samalla aika kuluu, eikä sitä välttämättä ole Juan Carlosin tiimalasissa enää paljon jäljellä.