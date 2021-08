Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Yhdysvalloissa etsitään entiselle ulkoministerille annettua lähes 5 000 euron arvoista viskipulloa

Ulkoministeriö on poikkeuksellisesti todennut, että pullo on kateissa ja katoamisesta on käynnistetty tutkinta.

Japanin Mike Pompeolle antama viskipullo on kateissa.