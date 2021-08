Ihmiset jäivät liekkien saartamiksi Euboiassa Kreikassa – "Me tukehdumme”

Kreikassa on yli sata maastopaloa.

Euboian saarella on jouduttu evakuoimaan kyliä liekkien tieltä.

Ainakin 150 taloa on tuhoutunut maastopalossa Euboian saarella, Kreikassa, The Guardian uutisoi. Euboian palo on yksi yli sadasta, jotka runtelevat Kreikkaa.

Useat joutuivat pakenemaan liekkejä veneillä. AP:n mukaan rannikkovartiosto evakuoi noin 90 rannalle liekkien saartamaksi jäänyttä ihmistä. Myös yksityisveneilijät auttoivat pelastamaan ihmisiä. Kolme palomiestä sai palovammoja operaatiossa.

Palo riehuu lähellä luostaria, jossa kolme munkkia on kieltäytynyt lähtemästä. Kaikki lähikylät on evakuoitu.

– Me tukehdumme savun takia, yksi munkeista kertoi puhelimitse Ana-uutistoimistolle ja kuvaili luostaria ympäröivän 30–40-metriset liekit.

Rannikkovartiosto ja yksityisveneilijät pelastivat ihmisiä rannalta.

Poliisista kerrottiin AFP:lle, että loputkin munkeista evakuoitaisiin, jos he ovat hengenvaarassa.

Euboia sijaitsee noin 200 kilometrin päässä Ateenasta. Paloja vastaan on taisteltu myös Ateenassa ja Olympiassa, jossa liekit uhkasivat alueen arkeologisia kohteita ja museota.

Kreikkalaisten tutkijoiden mukaan palot ovat aiheuttaneet pelkästään kolmessa päivässä tuhon, joka on yli puolet siitä keskimääräisestä pinta-alasta, joka on palanut edellisinä vuosina. Viime sunnuntaina ja keskiviikon välillä liekit polttivat arviolta 6 000 hehtaaria maata, kun viime vuonna tuli tuhosi koko vuoden aikana yhteensä 10 400 hehtaaria.

Myös muissa Välimeren maissa kuten Turkissa ja Italiassa taistellaan maastopaloja vastaan. Turkissa paloissa on kuollut kahdeksan ihmistä ja sata ihmistä on loukkaantunut.