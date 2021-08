Meksiko haastoi yhdysvaltalaiset asevalmistajat oikeuteen

Meksikon ulkoministeriön mukaan 70-90 prosenttia rikospaikoilta löytyvistä aseista on salakuljetettu Yhdysvalloista.

Meksiko on ilmoittanut aloittaneensa oikeustoimet Yhdysvaltoja vastaan rajan yli kulkevan laittomien aseiden virran vuoksi. Meksiko on syyttänyt laitonta asekauppaa huumeisiin liittyvien väkivaltaisuuksien voimistamisesta.

Yhdysvallat on jo pitkään painostanut Meksikoa hillitsemään huumeiden salakuljetusta rajan yli, ja nyt puolestaan Meksiko haluaa suitsia vastakkaiseen suuntaan kulkevaa asekauppaa. Meksikon aiemmilta hallituksilta ei vastaavia oikeustoimia ole nähty.

Ulkoministeri Marcelo Ebrard kertoi tiedotustilaisuudessa, että nyt aloitetulla oikeusjutulla on presidentti Andres Manuel Lopez Obradorin tuki.

– Voitamme oikeudenkäynnin ja saamme merkittävästi vähennettyä luvatonta aseiden salakuljetusta Meksikoon, hän sanoi.

Kanteessa mainittuja yhtiöitä ovat Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger ja Barrett. Meksikon viranomaisten mukaan kanteessa mainitut yhtiöt valmistavat yli kaksi kolmasosaa Meksikoon laittomasti vuosittain tuoduista yli puolesta miljoonasta aseesta.

Tavoitteena pysyvät muutokset

Meksikon ulkoministeriön mukaan 70–90 prosenttia rikospaikoilta löytyvistä aseista on salakuljetettu Yhdysvalloista. Laittomien aseiden virta tuottaa miljoonia dollareita joka vuosi Yhdysvaltain aseteollisuudelle.

Ebrard kertoi tiedotustilaisuudessa, että oikeusjutulla haetaan korvauksia yhtiöiden piittaamattomista käytännöistä. Itse korvaussumma määritellään oikeudenkäynnin aikana.

Ulkoministeri tosin korosti, että pääasiallinen tavoite on saada aseyhtiöt muuttamaan toimintaansa. Maan hallitus haluaa, että asekauppiaille määritellään standardit, joiden perusteella niitä voidaan valvoa ja tarvittaessa asettaa seuraamuksia.

Meksikossa on kirjattu yli 300 000 murhaa vuoden 2006 jälkeen, jolloin maa otti armeijan mukaan kitkemään huumeiden salakuljetusta. Suurimmasta osasta murhia epäillään rikollisjengejä.

Maan hallituksen mukaan vuonna 2019 yli 17 000 henkirikokseen liittyi Yhdysvalloista laittomasti tuotuja aseita. Ulkoministeri Ebrard jopa sanoi yhdysvaltalaisten asevalmistajien kehittävän erilaisia asemalleja varta vasten meksikolaisille huumeiden salakuljettajille. Syytös on myös kirjattu kanteeseen.

Ulkoministeri huomautti Meksikon olevan varma, ettei kanne aiheuta diplomaattista kiistaa maiden välille, sillä se ei kohdistu Yhdysvaltain hallintoon ja valituksella on "sekä laillinen että moraalinen perusta".

Vastassa "armeijallinen asianajajia"

Asiantuntijoiden mukaan Meksikolla on edessään valtava työmaa, sillä asevalmistajilla on syvät taskut. El Colegio de Mexico -oppilaitoksen emeritusprofessori Lorenzo Meyer arvioi, että oikeustoimi on lähes pakko tehdä, mutta sen merkitys jää todennäköisesti symboliseksi.

– Kanne saa vastaansa armeijallisen asianajajia, hän kuvailee.

Meyer sanoo, että Yhdysvaltain lain puitteissa asevalmistajien asettaminen vastuuseen on lähes mahdotonta. Hän kuvailee tilannetta shakkinappulaksi, johon Meksikon on pakko turvautua epäsuotuisissa olosuhteissa.

– Jos Yhdysvallat ei todella aio pysäyttää asevirtoja, Meksikollekin tehtävä on mahdoton.