Poliisi kuoli puukotukseen Pentagonin edustalla – 27-vuotias epäilty ammuttiin

Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennuksen Pentagonin edustalla tapahtui tiistaina välikohtaus, jonka seurauksena kuoli rakennusta vartioinut poliisi.

Ensimmäisten paikalta saatujen tietojen mukaan poliisia olisi ammuttu, mutta nyt poliisista tarkennetaan Washington Postille, että poliisi kuoli puukotukseen.

Viranomaisten mukaan iskusta epäilty mies hyökkäsi yllättäen poliisin kimppuun puukon kanssa Pentagonin edustalla sijaitsevan bussiaseman laiturilla. Epäilty kuoli tapahtumapaikalle poliisin ammuttua hänet. Paikalla ammuttiin useita laukauksia, joista haavoittui viranomaisten mukaan ihmisiä, mutta haavoittuneiden lukumäärää ei täsmennetty.

Epäilty on WP:n mukaan tunnistettu, hän on 27-vuotias atlantalainen mies. Teon motiivi ei ole tiedossa. Epäilty on lehden mukaan pidätetty huhtikuussa Georgiassa murtovarkaudesta epäiltynä. Samana päivänä häntä vastaan on nostettu uusia rikossyytteitä muun muassa poliisiin kohdistuneista törkeistä pahoinpitelyistä, terroristisesta uhkauksesta ja mellakoinnista rangaistuslaitoksessa.

Pentagon asetettiin tapahtuneen takia sulkutilaan, ja työntekijöitä kehotettiin hakeutumaan suojaan. Sulku kesti noin puolitoista tuntia. Lisäksi julkinen liikenne alueelle keskeytettiin. CNN:n mukaan liikenne oli poikki vielä keskiviikkoaamuna paikallista aikaa.

Pentagon on Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennus, joka sijaitsee Virginian osavaltiossa lähellä liittovaltion pääkaupunkia Washington DC:tä.

CNN kertoi aiemmin omiin tietoihinsa perustuen, että puolustusministeri Lloyd Austin ja Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley olivat tapahtumahetkellä Valkoisessa talossa ennalta sovitussa tapaamisessa presidentti Joe Bidenin kanssa. Puolustushaarakomentajien neuvosto on Yhdysvaltain asevoimien pääesikunta.