Itävallan viranomaiset: Krystsina Tsimanouskaja lentää Puolaan tänään

Itävallan viranomaisten mukaan Tsimanouskaja voi tilanteeseen nähden hyvin ja on ”turvallisessa paikassa”. Puola on myöntänyt pikajuoksijalle ja tämän perheelle maahantuloviisumin.

Itävallan viranomaiset kertovat Reutersin mukaan, että valkovenäläinen pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja, 24, on laskeutunut turvallisesti Wieniin ja on tällä hetkellä ”turvallisessa paikassa”. Heidän mukaansa Tsimanouskaja lentää Wienistä Puolan Varsovaan vielä tänään.

– Hän voi tilanteeseen nähden hyvin, mutta on väsynyt ja huolissaan tulevaisuudestaan, Itävallan viranomaiset kertovat.

Ulkoministeriön tiedottaja Johannes Aigner kertoi lehdistölle, että Tsimanouskajan lennolla oli mukana puolalaisia viranomaisia.

Tsimanouskaja lähti Tokiosta Suomen aikaan keskiviikkona aamuyöllä, vietettyään kaksi edellistä vuorokautta Puolan lähetystössä. Alun perin hänen oli tarkoitus lentää suoraan Varsovaan, mutta määränpääksi vaihtui turvallisuussyistä viime hetkellä Itävallan Wien.

Puola on myöntänyt Tsimanouskajalle ja hänen perheelleen maahantuloviisumin humanitäärisin perustein. Tsimanouskajan mies ja lapsi ovat viimeisimmän tiedon mukaan Ukrainassa, jonne he pakenivat Valko-Venäjältä. Perheen on määrä tavata toisensa Puolassa.

Tapaus sai alkunsa, kun Tokion olympialaisiin osallistunut Tsimanouskaja kritisoi Valko-Venäjän urheilujohtoa Instagramissa. Tämän jälkeen joukkueenjohto ilmoitti kisojen olevan ohi hänen osaltaan. Määräyksen kerrottiin tulleen ”korkeammalta taholta”. Valko-Venäjän olympiakomiteaa johtaa maan diktaattorin Aljaksandr Lukashenkan poika Viktor Lukashenka.

Tsimanouskajan ja olympiajoukkueen johdon välisestä keskustelusta tallennettu ääninauha vuoti julkisuuteen. Nauhalla Tsimanouskajaa syytetään siitä, että hän meni arvostelemaan joukkueen johtoa julkisuuteen viestijuoksun urheilijavalinnoista.

– Sinä olet syyllinen niihin syytöksiin ja kommentteihin, joita olet antanut. Ymmärrätkö, että sinä olet syyttänyt koko maan edessä ihmisiä ennen kuin olet ottanut selvää asioista. Tiedätkö, mihin sinun typeryytesi olisi voinut johtaa? Ihmiset olisivat menettäneet työnsä. Ihmisillä on perheet, olisit voinut tuhota heidän elämänsä. Mutta sinulle annetaan anteeksi, me haluamme auttaa sinua, Valko-Venäjän yleisurheilun olympiavalmennuskeskuksen varajohtaja Artur Shumak lausuu nauhalla.

Nauhalla myös vihjataan, että Tsimanouskaja saattaisi lopulta päättää päivänsä hyppäämällä parvekkeelta, ellei hän suostu johdon vaatimuksiin.

Tsimanouskaja kommentoi tilannettaan New York Timesin tiistaina julkaisemassa artikkelissa. Hän ei suostunut paljastamaan puhelinhaastattelussa olinpaikkaansa turvallisuussyistä.

Pikajuoksija painottaa, ettei hänen kritiikissään valmennusjohdolle ollut mitään poliittista agendaa.

– Minä vain ilmaisin tyytymättömyyteni valmennusjohtoon, joka päätti ilmoittaa minut viestijoukkueeseen kertomatta ja kysymättä, olenko valmis juoksemaan, Tsimanouskaja sanoo lehdelle.