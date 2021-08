Uudet tiedot: Näin lapset sairastavat ja levittävät koronavirusta

Tuoreimpien tietojen mukaan lapset voivat saada koronavirustartunnan ja levittää virusta. Heidän riskinsä sairastua vakavasti on kuitenkin pieni.

Lapset voivat levittää koronavirusta ja sairastua viruksen aiheuttamaan tautiin. Asiantuntijoiden ja viranomaisten mukaan lasten tartuttavuus ja sairastuvuus poikkeavat kuitenkin aikuisista.

Tuoreen The Lancetissa julkaistun laajan brittitutkimuksen mukaan lapsetkin voivat sairastaa pitkäkestoista koronaa, jossa oireet kestävät useita viikkoja, jopa kuukausia. Tutkimuksen mukaan tämä on kuitenkin epätavallista.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin keskikesto ylipäätään oli kuusi päivää. Nuoremmilla lapsilla taudin keskikesto oli viisi päivää, mikä on kaksi päivää vähemmän kuin vanhemmilla lapsilla. Yleisimpiä oireita 12–17-vuotiailla olivat päänsärky, väsymys ja kurkkukipu. 5–11-vuotiailla kolme yleisintä oiretta olivat päänsärky, väsymys ja kuume.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että lasten riski joutua sairaalaan tai kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on pieni. Esimerkiksi BBC uutisoi heinäkuussa, että Englannissa 251 lasta joutui maaliskuun 2020 ja helmikuun 2021 välillä tehohoitoon ja ainoastaan 25 lasta on samana aikana kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lapsia on Englannissa noin 12 miljoonaa.

Lasten tartuntatautien ja immunologian opettaja Imperial Collegessa Liz Whittaker sanoo Time-lehden haastattelussa, että riski tartuntojen levittämiselle vaikuttaa olevan suurempi etenkin vanhempien lasten kohdalla. Viime talvena julkaistun eteläkorealaistutkimuksen mukaan alle 9-vuotiaat lapset epätodennäköisemmin levittivät virusta muihin ikäryhmiin verrattuna 10–19-vuotiaisiin lapsiin.

Yhdysvaltojen tautikeskus CDC:n heinäkuisessa katsauksessa ei suoraan sanota, että nuorempien lasten riski levittää virusta olisi pienempi. CDC kuitenkin toteaa, että näyttää siltä, että niin sanotuissa keskikouluissa, jotka kattavat suunnilleen luokat 5–8 ja lukioissa, joihin Yhdysvalloissa kuuluu myös 9. luokka, viruksen leviäminen on suurempaa ja näissä tulisikin olla valmius nopeammin siirtyä etäopetukseen, kun virus leviää yhteisössä.

CDC:n mukaan pitkälti ennen rokotusten laajaa jakelua tehdyissä tutkimuksissa havaittiin myös, että henkilökunnan sisäiset tartunnat olivat yleisempiä kuin ne, joissa virus tarttui oppilaasta henkilökunnan jäseneen, toisin päin, tai oppilaasta oppilaaseen. Esimerkiksi laajassa brittitutkimuksessa suurin osa tartuntaryppäistä oli saanut alkunsa tartunnan saaneesta työntekijästä.

Vaikka kouluissa on havaittu tartuntaryppäitä, kouluissa tapahtuvien tartuntojen määrään näyttää vaikuttavan se, kuinka paljon virusta ylipäätään on yhteisössä. Kouluissa tapahtuneet tartunnat ovat olleet vähemmistössä kaikista todetuista koronatartunnoista kaikissa maissa, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen sivuilla kerrotaan.

Kouluissa tartuntoja voidaan kuitenkin estää pitämällä huolta sosiaalisesta etäisyydestä, huolehtimalla ilmastoinnista, välttämällä ruuhkatilanteita esimerkiksi ruokailun yhteydessä, huolehtimalla käsienpesusta ja pitämällä kasvomaskeja kansallisten viranomaisten suositusten mukaisesti, ECDC ohjeistaa.

Asiantuntijat peräänkuuluttavat myös rokotusten tärkeyttä epidemian hillitsemisessä. Lastentautien professori Sean O’Learyn mukaan hyvä rokotekattavuus oli paras tapa rajoittaa deltavariantin muodostamia riskejä oppilaille ja opettajille.

– Mitä olemme nähneet pandemian aikana, mukaan lukien nyt deltavariantin aikana, on , että lasten tartuntojen määrä heijastelee sitä, mitä tapahtuu ympäröivässä yhteisössä.

– Tärkein asia, jolla autetaan kouluja menestyksekkääseen vuoteen on, että kaikki 12-vuotiaat ja vanhemmat menevät.

O’Learyn mukaan rokotukset yhdessä muiden keinojen kanssa madaltavat myös opettajien riskiä saada tartunta.