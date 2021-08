Norjan kaikkien aikojen suurimman omaisuuden luoneen miehen tyttäret elävät poissa parrasvaloista – vain vähän tiedetään lähes 10 miljardin omaisuuden perijöistä

Katherine ja Cecilie Astrup Fredriksen perivät joku päivä isänsä lähes 10 miljardin euron omaisuuden.

Norjan kaikkien aikojen suurimman yksityisen varallisuuden luoneen miehen tyttärillä Cecilie ja Kathrine Astrup Fredriksenillä tuskin koskaan tulee olemaan pikkurahasta pulaa. Norjalaisen Kapital-lehden mukaan tällä hetkellä kaksosia odottaisi jopa 104 miljardin kruunun eli lähes 10 miljardin euron perintö.

Kathrine ja Cecilie Astrup Fredriksen ovat pitäneet matalaa profiilia ja heitä nähdään vain harvoin edustustilaisuuksissa.

Kaksosten isä on liikemies John Fredriksen, 77, joka on luonut jättiomaisuutensa merenkulun alalla, josta on myös laajentanut esimerkiksi kiinteistöalalle. Hän on joko suoraan tai sijoitusyhtiöidensä kautta pääomistajana muun muassa öljynporausyhtiössä, kalanviljelyfirmassa ja tankkerivarustamossa.

Isä Fredriksen on ollut jo vuosia Kyproksen kansalainen, luovuttuaan Norjan kansalaisuudestaan ja hän asuu Lontoossa, Forbes kertoo. Kypros houkutteli aikoinaan paljon superrikkaita verotuksellaan: saarivaltiolla ei pääomaveroista tarvinnut huolehtia

Cecilie ja Katherine Astrup Fredriksenilla, 37, on jo pitkään ollut suuret roolit perheiden yrityksissä ja molemmat ovat istuneet useiden yritysten hallituksissa ja toimineet hallitusten puheenjohtajina. Heidän ei odoteta ottavan suurta vastuuta isänsä imperiumin merenkulku- ja offshore-hankkeista. Sen sijaan he keskittyvät enemmän esimerkiksi kiinteistöalaan ja lohenviljelyyn.

– Olisi mukavaa vihdoin luovuttaa enemmän vastuuta ja omistusoikeutta muille. Etsin ihmisiä, jotka voivat ottaa näitä asioita haltuunsa. En halua, että tyttärilläni on sama työtaakka kuin minulla on ollut, Fredriksen sanoi Tradewinds-julkaisulle vuonna 2019 Aftonbladetin mukaan.

Kaksostyttäret syntyivät Lontoossa ja he tiettävästi asuvat Britanniassa. Seurapiiriliitäjiä ja juorupalstojen vakiokasvoja he eivät ole vaan molemmat pysyttelevät pitkälti poissa julkisuudesta. Haastatteluja ja lausuntoja he ovat antaneet lähinnä johtamiinsa yrityksiin liittyen.

Cecilie ja Katherine Astru Fredriksen treenaamassa Floridassa vuonna 2012.

Se tiedetään, että Cecilie Fredriksenistä tuli viime vuonna äiti. Poika sai nimen John Christian Fredriksen isoisänsä mukaan. Poika on John Fredriksenin ensimmäinen lapsenlapsi.

Vaikka Fredriksen ei ole halunnut lapsilleen samanlaista työtaakkaa kuin itsellään, pitää perheyritys myös lapset kiireisinä.

– Otan vauvan mukaan töihin ensi viikolla ja jatkan yhtiön hallituksessa, Cecilie Fredriksen kertoi Dagens Næringsliv -lehdelle pari päivää lapsensa syntymän jälkeen.