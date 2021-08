Syyttäjä: New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on häirinnyt seksuaalisesti useita naisia

Syyttäjän mukaan häirintä on kohdistunut New Yorkin osavaltion työntekijöihin.

Andrew Cuomo, 63, on ollut kuvernöörinä New Yorkissa jo kymmenen vuoden ajan. Hänen kautensa on määrä tulla päätökseen ensi vuonna.

New Yorkin osavaltion demokraattikuvernööri Andrew Cuomo on häirinnyt useita naisia seksuaalisesti, kertoo New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä Letitia James.

James julkaisi tänään Cuomon häirintäsyytöksiä koskeneen tutkinnan tuloksia. Hänen mukaansa Cuomo on kosketellut lukuisia naisia häiritsevästi, ja lisäksi lausunut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön. Häirintä on kohdistunut New Yorkin osavaltion työntekijöihin.

Hän on kiistänyt syytökset aiemmin.