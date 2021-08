Maanantaina juoksulenkiltään kadonnut valkovenäläinen Vitali Shishov löytyi kuolleena tiistaina. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä murhana.

Valkovenäläinen oppositioaktivisti Vitali Shishov, 26, löydettiin kuolleena läheltä kotiaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Shishovin kumppani ilmoitti hänet kadonneeksi maanantaina, kun Shishov ei palannut kotiin aamulenkiltään eikä häntä saanut kiinni puhelimitse.

Poliisin mukaan Shishov löydettiin hirttäytyneenä puistosta. Poliisi on aloittanut rikostutkinnan epäillystä murhasta, mutta he sanoivat tutkivansa kaikkia mahdollisuuksia, kuten murhaa, joka on yritetty lavastaa itsemurhaksi.

Shishov oli Belarusian House in Ukraine (BDU) -järjestön johtaja. Järjestö auttaa valkovenäläisiä löytämään Ukrainassa majoitusta, töitä ja tarjoaa myös lainopillisia neuvoja. Shishovin ystävät ja kollegat uskovat, että Valko-Venäjä eliminoi hänet uhkana presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnolle.

– Ei epäilystäkään, etteikö tämä olisi suunniteltu operaatio, BDU sanoi tiedotteessaan.

Shishovin kerrotaan viime aikoina epäilleen, että häntä seurataan juoksulenkeillään. BDU on kertomansa mukaan varoittanut jäseniään, että nämä voivat olla vaarassa joutua kidnappauksien tai murhien kohteiksi. Shishovin kollega kertoo BBC:lle, että Ukrainan viranomaiset olivat varoittaneet järjestöä turvallisuusuhista.

BDU kertoi myös etsivänsä totuutta Shishovin kuolemaan ja kehotti kannattajiaan kokoontumaan Valko-Venäjän Ukrainan suurlähetystön eteen osoittamaan mieltään.

Shishov pakeni kotimaastaan Valko-Venäjältä Ukrainaan viime vuonna, kun vuodesta 1994 lähtien vallassa ollut Lukashenka voitti maan presidentinvaalit 80 prosentin äänivyöryllä. Vaalit on laajasti tuomittu vilpillisiksi, ja ne ovat poikineet lukuisia suurmielenosoituksia Valko-Venäjällä. Monet Lukashenkan näkyvimmistä vastustajista ovat joko paenneet Shishovin tavoin maasta tai joutuneet vankilaan.

Shishov muutti Ukrainaan, missä hän käynnisti järjestönsä toiminnan. Järjestö auttaa kotimaastaan paenneita valkovenäläisiä, joista monet ovat muuttaneet joko Kiovaan tai jatkaneet matkaansa muihin turvasatamiin kuten Puolaan ja Liettuaan.

Hän organisoi myös Lukashenkan hallintoa vastustavia mielenosoituksia, joista viimeisin järjestettiin viikko sitten, kun Valko-Venäjän itsenäistymisestä Neuvostoliitosta tuli kuluneeksi 31 vuotta. Viimeaikaisten Facebook-julkaisujensa perusteella Shishov keräsi myös rahaa entisöidäkseen muistomerkin, joka rakennettiin Kiovaan Ukrainassa Euromaidan-vallankumouksessa kuolleiden valkovenäläisten muistolle.

Valko-Venäjältä vaalien jälkeen paennut oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja kertoi tiistaina olevansa pöyristynyt kuultuaan Shishovin kuolemasta. Hän tapasi tiistaina Britannian pääministeri Boris Johnsonin ja pyysi tätä asettamaan tiukempia kansainvälisiä pakotteita Valko-Venäjää kohtaan.

– On huolestuttavaa, että Valko-Venäjältä pakenevat eivät vieläkään voi olla turvassa. Olen kiitollinen viranomaisille tutkinnan avaamisesta, Tsihanouskaja kommentoi.

Valko-Venäjältä paennut oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja kuvailee Shishovin kuolemaa pöyristyttäväksi.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat luonnehtineet hallituksen vastaisia mielenosoittajia rikollisiksi ja lännen tukemiksi väkivaltaisiksi vallankumouksellisiksi. Valko-Venäjällä pidätetyt mielenosoittajat ovat kertoneet poliisin kohdistaneen heihin väkivaltaa ja jopa kiduttaneen heitä. Poliisin mukaan toiminta on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista.

Mikäli Shishovin kuolema todetaan murhaksi, lisää se entisestään huolta Valko-Venäjän toisinajattelijoihin ulkomailla kohdistamasta uhasta länsimaiden pakotteista välittämättä.

Maanantaina Valko-Venäjän tilanne sai näkyvyyttä myös parhaillaan käynnissä olevien Tokion olympialaisten yhteydessä, kun julkisuuteen päätyi 20 minuutin pituinen nauhoite, jossa valkovenäläinen pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja keskustelee alko-Venäjän olympiajoukkueen yleisurheiluvalmentajan Juri Moisevitshin sekä Valko-Venäjän yleisurheilun olympiavalmennuskeskuksen varajohtaja Artur Shumakin kanssa.

Nauhalla miehet yrittävät painostaa Tsimanouskajaa palaamaan vähin äänin Valko-Venäjälle. He sanovat toimivansa ”ylimmän johdon” käskystä. Valko-Venäjän olympiakomiteaa johtaa maan diktaattorin Aljaksandr Lukashenkan poika Viktor Lukashenka.

Krystsina Tsimanouskajalle on myönnetty viisumi Puolaan humanitääristen syiden vuoksi.

Tsimanouskajalle vihjattiin uhkailunomaisesti, että tämä saattaisi tehdä itsemurhan hyppäämällä parvekkeelta. Tsimanouskaja on saanut humanitäärisistä syistä viisumin Puolaan, ja hän on tällä hetkellä Puolan Tokion suurlähetystössä turvassa. Tsimanouskajan aviomies on puolestaan paennut Valko-Venäjältä Ukrainaan.

toukokuussa Valko-Venäjä pakotti Kreikasta Liettuaan EU:n sisäisellä lennolla olleen Ryanairin lentokoneen laskeutumaan Minskiin väitetyn pommiuhan varjolla. Koneen kyydissä oli oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh, joka pidätettiin yhdessä naisystävänsä Sofija Sapegan kanssa. Pommia koneesta ei löytynyt, ja se sai jatkaa matkaansa operaation jälkeen.

Operaatio tuomittiin laajasti, ja Valko-Venäjää on muun muassa syytetty kaksikon kaappauksesta. EU on vastannut tekoon pakotteilla, ja myös Yhdysvallat kiristi selkkauksen myötä pakotteitaan Valko-Venäjää kohtaan.

Oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh otettiin toukokuussa kiinni lennolta, jonka Valko-Venäjä pakotti laskeutumaan Minskiin määränpäänä olleen Vilnan sijaan.

Sekä Pratasevitsh että Sapega ovat joutumassa oikeuden eteen Valko-Venäjällä. Molemmat ovat tunnustaneet videoilla rikokset, joista heitä syytetään. Videoidut tunnustukset on laajalti tuomittu pakotetuiksi. Pratasevitshia ja Sapegaa voi odottaa Valko-Venäjällä jopa 15 vuoden vankilatuomio.

Lähteet: The Guardian, CNN, BBC