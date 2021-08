Poliisin mukaan Vitali Shishov löydettiin hirttäytyneenä. Tapauksesta on käynnistetty rikostutkinta.

Valkovenäläisiä ulkomaille pakoon auttavan järjestön johtaja Vitali Shishov on löytynyt kuolleena puistosta Kiovassa, Ukrainan poliisi on kertonut Reutersin mukaan. Poliisin mukaan Shishov löydettiin hirttäytyneenä.

Poliisi on aloittanut rikostutkinnan epäillystä murhasta, mutta he sanoivat tutkivansa kaikkia mahdollisuuksia, kuten murhaa, joka on yritetty lavastaa itsemurhaksi.

– Valko-Venäjän kansalainen Vitali Shishov, joka katosi eilen Kiovassa, on löytynyt hirttäytyneenä tänään yhdessä Kiovan puistoista, ei kaukana hänen asunnoltaan, poliisin lausunnossa todettiin.

Shishovin kumppani ilmoitti miehen kadonneeksi maanantaina, kun tämä ei palannut lenkiltään, BBC kertoo. Shishovin johtama järjestö kertoi, että miehestä ei näkynyt merkkiäkään sillä alueella, jolla hän yleensä juoksi.

Shishovin ystävät ovat kertoneet, että mies uskoi, että häntä oli seurattu hiljattain juoksulenkillä. Myös Ukrainan rajaviranomaisten kerrottiin olevan tietoisia tapauksesta.

Shishovin järjestö Belarusian House in Ukraine auttaa valkovenäläisiä löytämään Ukrainassa majoitusta, töitä ja tarjoaa myös lainopillisia neuvoja.