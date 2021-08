Afganistanissa taistelut keskeisistä kaupungeista jatkuvat – Talebanin pelätään valtaavan ensimmäistä kertaa maakunnan pääkaupungin sitten vuoden 2016

Yhdysvallat ja Britannia ovat syyttäneet Talebania siviilien surmista ja sotarikoksista ääriliikkeen valtaamassa Spin Boldakin kaupungissa Pakistanin vastaisella rajalla.

Afganistanissa kiivaat taistelut maan keskushallituksen joukkojen ja Taleban-ääriliikkeen välillä jatkuvat, ja panoksena ovat useiden maakuntien pääkaupunkien kohtalot. Huolta herättää erityisesti kiivaan hyökkäyksen kohteena oleva Helmandin maakunnan pääkaupunki Lashkar Gah.

Jos keskushallinto menettää kaupungin, olisi kyseessä ensimmäinen Talebanin valtaama maakunnan pääkaupunki Afganistanissa sitten vuoden 2016, kertoo BBC. Hyökkäysten kohteena ovat lisäksi Herat sekä Afganistanin toiseksi suurin kaupunki Kandahar.

Yhdysvallat ja Britannia ovat syyttäneet Talebania siviilien surmista ja sotarikoksista ääriliikkeen valtaamassa Spin Boldakin kaupungissa Pakistanin vastaisella rajalla. Taleban valtasi alueen viime kuussa. Liikkeen uskotaan tappaneen kostona hallinnon entisiä ja nykyisiä jäseniä, jotka eivät olleet osallistuneet taisteluihin.

– Taleban jahtasi entisiä ja nykyisiä hallituksen viranhaltijoita ja surmasi nämä ihmiset, joilla ei ollut mitään taisteluroolia konfliktissa, kertoi Afganistanin ihmisoikeuskomissio lausunnossaan.

Järjestön mukaan Taleban surmasi ainakin 40 ihmistä. Yhdysvaltain ja Britannian lähetystöjen mukaan surmat täyttävät sotarikosten tunnusmerkit.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken varoitti Talebania siitä, ettei liike tule saamaan kaipaamaansa kansainvälistä tunnustusta, jos se valtaa Afganistanin väkivalloin ja syyllistyy julmuuksiin.

Taisteluiden kiihtyessä Yhdysvallat kertoi olevansa valmis ottamaan vastaan tuhansia afganistanilaisia, jotka ovat nyt kotimaassaan hengenvaarassa tehtyään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

– Meillä on erityinen vastuu näistä ihmisistä. He tukivat meitä, joten me tuemme nyt heitä, Blinken kertoi toimittajille.

Yhdysvallat ei kuitenkaan aio järjestää evakuointilentoja kaikille yhdysvaltalaisten kanssa työskennelleille afganistanilaisille. Useimmat joutuvat järjestämään matkansa Afganistanin ulkopuolelle itse ja saavat odottaa viisuminsa käsittelyä yli vuoden ennen pääsyä Yhdysvaltoihin.

Yhdysvallat on kehottanut muun muassa Pakistania pitämään rajansa auki pakolaisille.