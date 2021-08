Rokoteannos olisi kolmas, jos aiemmin on saanut Pfizer-Biontechin tai Modernan rokotetta tai toinen, jos aiempi rokote on ollut Saksassa käytettyä Johnson & Johnsonia.

Saksa alkaa tarjota koronarokotteen ylimääräistä tehosteannosta ikääntyneille ja muille riskiryhmiin kuuluville syyskuusta alkaen, maan terveysministeriö ilmoitti maanantaina. Ministeriötä huolettaa heikentynyt tai nopeasti heikkenevä immuunivaste joidenkin ryhmien keskuudessa.

Lisäannos on joko Pfizerin ja Biontechin tai Modernan rokotetta. Sitä tarjotaan myös sellaisille, jotka ovat saaneet kaksi annosta Astra Zenecaa tai yhden annoksen Johnson & Johnsonia, terveysministeriö ilmoittaa.

Terveysministeri Jens Spahn ja osavaltioiden terveysministerit sopivat lisäksi, että koronarokotteita tuodaan laajemmin tarjolle 12–17-vuotiaille.

Saksan rokotekomissio (STIKO) on toistaiseksi suositellut rokotetta 12–17-vuotiaille vain, jos heillä on perussairauksia tai he asuvat riskiryhmään kuuluvan kanssa. Muutkin 12–17-vuotiaat saavat kuitenkin ottaa rokotteen.