Laatulehti listasi sodanjälkeisen arkkitehtuurin merkittävimmät rakennukset – suomalainen rakennus sijalla neljä

Alvar Aallon suunnittelema kunnantalo sai The New York Times Style Magazinen asiantuntijaraadilta kehuja muun muassa sen yhteisöä palvelevista ominaisuuksista ja rakennusmateriaaleista.

Suomalainen arkkitehtuuri on jälleen päässyt maailmankartalle. The New York Times Style Magazinen arkkitehdeistä, toimittajista ja suunnittelijoista koostuva asiantuntijaraati listasi 25 merkittävintä toisen maailmansodan jälkeisen ajan arkkitehtuurista tekoa, joiden joukkoon on päässyt myös yksi edustaja Suomesta.

Listan kärkisijalle ylsi meksikolaisarkkitehti Luis Barragánin suunnittelema vuonna 1948 valmistunut koti Casa Luis Barragán.

Lisäksi listalta löytyvät muun muassa Sydneyn oopperatalo, Pariisin Centre Pompidou sekä kansainvälinen avaruusasema ISS. Nämä kaikki jätti kuitenkin taakseen listauksessa neljännelle sijalle yltänyt arkkitehti ja muotoilija Alvar Aallon suunnittelema Säynätsalon kunnantalo.

Vuonna 1952 valmistunut kunnantalo on monitoimirakennus, jossa toimi vuoteen 1993 asti kunnanhallinto. Rakennuksessa on myös kirjasto, asuntoja, liiketiloja sekä vierashuoneita.

Kirjasto Säynätsalon kunnantalolla.

Kunnantalo on suunniteltu kokonaistaideteokseksi pienine yksityiskohtineen ja rakennukselle suunniteltuine huonekaluineen.

Säynätsalon kunnantalon 2. kerroksen käytäviä.

Kunnantalo suojeltiin rakennussuojelulailla huomattavan rakennustaiteellisen merkityksensä vuoksi vuonna 1994.

Rakennus sai lehden raadilta kehuja erityisesti sen monitoimiominaisuuksista, jotka palvelevat paikallista yhteisöä vielä tänäkin päivänä.

Kunnantalolta löytyy myös valtuustosali.

– Mielestäni rakennus muutti valtavasti käsitystä siitä, mikä arkkitehdin rooli on suhteessa kansalaisten elämään. Rakastan sitä, hehkutti arkkitehti Annabelle Selldorf.

Pääasialliset rakennusmateriaalit lasi, tiili ja puu antavat rakennuksesta raadin mukaan lämpimän ja käsinkosketeltavan vaikutelman. Kaksi punatiilistä rakennusta muodostavat neliön korotetun sisäpihan ympärille. Lehti luonnehti suunnittelua ”skandinaaviseksi vastaukseksi keskiaikaiselle aukiolle”.

– Rakennus todisti, että puhdas skandinaavinen rationaalisuus voi olla myös lempeää, artikkelissa kerrotaan.

– Se on todella kiinnostava kunnantalo, on tärkeää juhlia menestyksekkäitä kansalaisrakennuksia, tiivisti arkkitehti Toshiko Mori.

Raadin listalta löytyivät yllämainittujen lisäksi myös muun muassa New Yorkin Seagram Building -pilvenpiirtäjä, São Paulon SESC Pompéia sekä Sveitsin Therme Vals -kylpylä.