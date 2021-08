Etelä-Euroopan maastopalot riivaavat myös suomalaisten suosimia lomakohteita – Seppo seuraa tilannetta Turkissa kauhulla: ”Ei tätä voi käsittää”

Muun muassa Marmariksen alueelta lomailijoita ja paikallisia on evakuoitu viikonloppuna.

Korventava lämpöaalto ja sen ruokkimat maastopalot koettelevat Kaakkois- ja Etelä-Eurooppaa. Muun muassa Kreikka, Italia ja Turkki kamppailevat tällä hetkellä vaarallisten maastopalojen kanssa. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa sekä palojen intensiteettiä että niiden esiintymistiheyttä.

Maastopalot riivaavat myös suomalaisten suosimia lomakohteita, kuten Marmarista ja Rodosta, joista on viikonlopun aikana evakuoitu paikallisia ja turisteja pois maastopalojen tieltä.

Turkissa kahdeksan ihmistä on kuollut ja ainakin sata loukkaantunut maastopaloissa heinä-elokuun vaihteessa.

Viikonlopun aikana palot levisivät myös rannikkokaupunkien lomakohteisiin. Reutersin mukaan useita suuria paloja on tällä hetkellä muun muassa Antalyan ja Marmariksen alueilla, jotka ovat myös suomalaisten suosimia lomakohteita.

Turisteja nauttimassa rantaelämässä Marmariksessa, jonka vieressä maastopalot roihuavat.

Maastopalo Mulgan alueella Marmariksen lähellä.

Turkin rannikolla sijaitsevasta Bodrumista evakuoitiin viikonlopun aikana tuhansia turisteja ja paikallisia veneillä. Guardian kertoo, että mukana oli noin sata venäläisturistia. Myös Marmariksesta ja Antalyasta on evakuoitu turisteja viikonloppuna turvallisempiin paikkoihin.

Kaikkiaan viime keskiviikosta lähtien tuhansia ihmisiä on Turkissa evakuoitu kodeistaan, Reuters kertoo.

Turistit katselivat sammutushelikopteria rannalta.

Suomalainen, Marmariksessa väliaikaisesti oleskeleva Seppo Kanerva kertoo, että palomiehet tekevät tällä hetkellä töitä lähes tauotta. Hänen mukaansa Marmariksen kaupungin lähiympäristö on nyt saatu pitkälti sammumaan.

– Mitä nyt välillä yöllä leimahtaa, koska yöllä ei pysty sammuttamaan, kun koneet eivät pysty lentämään pimeässä, Kanerva sanoo.

Palot ovat nyt levinneet Marmariksen ympärille eri puolille. Kanerva kuvailee, että koko Turkin rannikkoseutu palaa.

– Tulipaloja on ihan älytön määrä.

Palot ovat tällä hetkellä erityisen pahoja Marmariksen lähellä muun muassa Välimeren rannikolla sijaitsevassa Hisarönüssa.

– Siellä tilanne on erittäin paha. Ihmiset pakenevat kylistä ihan paniikissa. Marmariksesta on pyydetty autoja hakemaan ihmisiä pois sieltä. Palot leviävät nopeasti, sillä täällä on lämpötila 40–45 asteen välillä ja kova tuuli.

– Sitä, miten pahoja palot ovat, ei usko kukaan ennen kuin itse näkee. Ei tätä voi käsittää. Kaikki, joita tunnen täältä, itkevät. Kaikki ovat todella järkyttyneitä. Tällaista ei ole koskaan täällä tapahtunut.

CNN:n haastattelemat maanviljelijät pienessä Kacarlarin kylässä ovatkin kuvailleet maisemaa apokalyptiseksi.

– Eläimet ovat tulessa, 56-vuotias paikallinen Muzeyyan Kacar kertoi CNN:lle.

– Kaikki tulee tuhoutumaan paloissa. Maamme, eläimemme ja talomme. Mitä muuta meillä edes on?

Kanerva kertoo, että ihmisten lisäksi myös koti- ja maatalouseläimiä on evakuoitu kylistä ja kaupungeista niin paljon kuin mahdollista.

Sammutushelikopteri taisteli maastopaloja vastaan Marmariksen lähellä viikonloppuna.

Kuuden päivän aikana maassa on riehunut yli sata erillistä maastopaloa, ja palojen on kerrottu olevan Turkissa pahimpia ainakin vuosikymmeneen.

Eilen uutisoitiin, että tänä vuonna Turkissa on palanut jo lähes 95 000 hehtaaria maastoa, kun keskimäärin vuosina 2008–2020 tässä vaiheessa vuotta maastoa on palanut noin 13 500 hehtaaria.

Venäjä, Ukraina, Azerbaidzhan ja Iran ovat lähettäneet apua Turkin maastopalojen sammutukseen, samoin EU. Apua tarvittaisiin kuitenkin runsaasti lisää, Kanerva arvioi.

– Jos apua olisi saatu enemmän, tästä olisi selvitty helpommalla.

Turkissa maan hallintoa on kritisoitu voimakkaasti sammutuslentokoneiden puutteesta, ja maan presidentti Recep Tayyip Erdogan sai osakseen lisää kritiikkiä vierailtuaan tuhoalueilla viikonloppuna helikopterilla ja heiteltyään paikallisille teepusseja.

Lauantaina Erdogan lupasi, että vahinkoja kärsineille alueille on kuitenkin luvassa taloudellista tukea.

Antalyan maakunnassa Manavgatissa palomiehet työskentelevät maastopalojen sammuttamiseksi.

Maaston sammutusta Manavgatin kaupungissa.

Kanerva kertoo käyneensä sairaalassa Marmariksessa ja nähneensä, kuinka loukkaantuneita pelastustyöntekijöitä kannetaan sinne jatkuvasti. Turkin viranomaisten mukaan yli 860 ihmistä on saanut sairaalahoitoa sen jälkeen, kun palot puhkesivat viime keskiviikkona.

Turkissa viranomaiset tutkivat parhaillaan tulipalojen alkuperää, sillä palojen epäillään olleen tahallaan sytytettyjä.

Kanerva, joka on turkin kielen tulkki, kertoo seuranneensa paikallisia tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa, joissa on kerrottu, että palojen sytyttämisestä epäillään ainakin Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta.

– Kiinniotetuilla on kerrottu olevan PKK-yhteyksiä, mutta asioita vielä tutkitaan ja selvitetään.

Seppo Kanerva kertoo, että Marmarista ympäröivät vuoret ovat muuttuneet mustiksi. Hän epäilee, että myös miljoonat mehiläiset, joita vuorilla tarhataan, ovat palaneet.

Kanerva kertoo oleskelevansa tällä hetkellä paikassa, johon maastopalot ovat tulleet lähimmillään noin kilometrin päähän.

– Mutta en ole ollut huolissani, koska tässä on sen verran taloja välissä, että eivät ne palot kymmeniä kerrostaloja polta matkalla.

Marmarista on Kanervan mukaan kutsuttu ”vihreäksi Marmarikseksi”, koska sitä ympäröivä luonto on niin vehreää. Nyt vuoret ovat kuitenkin korventuneet mustiksi.

– Vihreä Marmaris on muuttunut mustaksi Marmarikseksi.

Kanerva kertoo, että turisteja on jonkin verran lähtenyt maastopalojen myötä pois, vaikkakaan turisteja ei muutoinkaan ole koronan takia ollut yhtä paljon kuin normaalisti.

– Saattaa olla, että tämä turistikausi oli tässä, mutta se jää nähtäväksi.

Kreikka

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis kertoi maanantaina, että maata riivaa pahin kuumuusaalto yli kolmeen vuosikymmeneen.

–Tämä on pahin lämpöaalto siten vuoden 1987, Mitsotakis sanoi AFP:lle.

Pääministerin mukaan kuumuus kuormittaa sähköverkkoa. Hän pyysi kreikkalaisia rajoittamaan sähkönkäyttöä maanantaina iltapäivällä ja yöllä.

Kreikan väestönsuojelusta vastaava ministeri Nikos Hardalias puolestaan ilmoitti, että Kreikassa roihusi tämän vuoden heinäkuussa 1 584 maastopaloa, kun heinäkuussa 2019 niitä oli yhteensä 953. Hän kertoi, että pelkästään viimeisen 24 tunnin uusia maastopaloja oli syttynyt 116.

– Me emme puhu enää ilmastonmuutoksesta, vaan ilmastouhasta, hän oli AFP:n mukaan todennut Star TV:lle.

Maastopalojen polttama talo Patrasin kaupungin lähellä Kreikassa.

Suppailija ja sammutushelikopteri Lambiri-rannalla sunnuntaina.

Maanantaiaamuna Kreikassa Rodoksen saarelle lähetettiin yli 100 palomiestä, kolme lentokonetta ja kuusi helikopteria, ja lisää voimia on luvattu maanantaipäivän mittaan. Sunnuntaina saaren keskus, turistien ja patikoijien suosima ”perhoslaakso” evakuoitiin.

Viranomaiset ovat kertoneet olevansa luottavaisia sen suhteen, että Rodoksen maastopalot ovat pian takana päin.

Rodokselle on lähipäivinä ennustettu 40–42 asteen lämpötiloja.

Maastopalojen sammutusta Zirian kylässä Patrasin lähellä.

Patrasin kaupungissa, noin 200 kilometriä Ateenasta syttyi lauantaina maastopalo, joka on AFP:n mukaan korventanut jo yli 3 000 hehtaaria mänty- ja oliivilehtoja. Paikallisia oli muun muassa tekstiviesteillä kehotettu lähtemään alueelta, mutta Guardianin mukaan jotkut paikalliset olivat päättäneet jäädä taistelemaan paloja vastaan puutarhaletkujen avulla.

Paikallisen uutistoimiston mukaan maastopaloa Patrasin suunnalla ei ole saatu täysin hallintaan. Sääennusteen mukaan lämpötila saattaa nousta jopa 45 asteeseen lähialueilla, mikä lisää uusien palojen riskiä.

Viranomaiset ovat evakuoineet viisi kylää ja yhden kaupungin. Kahdeksan ihmistä on sairaalahoidossa palovammojen ja hengitysongelmien takia.