Tähtitieteilijät löysivät suurimman koskaan havaitun komeetan

Komeetta on harrastajateleskoopin kantamassa kymmenen vuoden kuluttua.

Tähtitieteilijät ovat löytäneet komeetan, joka on jopa noin 1 000 kertaa massiivisempi kuin muut havaitut komeetat. Komeetta sai nimen Bernardinelli-Bernestein sen löytäjien Pedro Bernardinellin ja Gary Bernsteinin mukaan, CNN kertoo.

Komeetta on noin 100 200 kilometriä halkaisijaltaan. Se on lähimmillään aurinkokuntamme Aurinkoa vuonna 2031, joskin sen havaitsemiseen vaadittaisiin silloin todennäköisesti ainakin suuri amatööriteleskooppi.

Jättikomeetta, joka tunnetaan myös nimellä C/2014 UN271, on aurinkokuntamme ulkolaidalla ja se on matkannut kohti Aurinkoa miljoonia vuosia. Tämä on kaukaisin komeetta, joka on havaittu sen matkalla kohti Aurinkoa, joten tutkijoilla on useita vuosia aikaa tarkkailla ja tutkia sitä.

Komeetan löytymisestä tiedotettiin kesäkuun lopussa. Tuolloin kerrottiin, että se oli lähtenyt kaukaisesta Oortin pilvestä, Independent kertoi.

Nasa uskoo, että Oortin pilvessä on jopa miljardeja tai jop biljoonia kappaleita, mutta pilvi on niin kaukainen, ettei asiasta ole täyttä varmuutta. Oortin pilven uskotaan olevan 2 000 ja 5 000 astronomisen yksikön päässä Auringosta, mutta pilven ulkoreuna saattaa olla jopa 10 000 tai jopa 100 000 astronomisen yksikön päässä Auringosta.

Astronominen yksikkö on suunnilleen keskimatka Maasta Aurinkoon. Tarkalleen ottaen se on 149 597 870 700 metriä, Nasan sivuilla kerrotaan. Vertailun vuoksi Pluton etäisyys Auringosta on vain 30 astronomista yksikköä.