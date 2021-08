Tartunnat vähentyneet rajoituksia purkaneessa Englannissa – asiantuntija: ”Eivät itsekään oikein tunnu ihan tietävän, miten tätä tulee tulkita”

Tartuntamäärien laskulle on esitetty monenlaisia syitä. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

Englannissa purettiin noin kaksi viikkoa sitten koronarajoitukset kerralla. Niin kutsuttu vapauden päivä sai asiantuntijoilta armotonta kritiikkiä, sillä sen pelättiin johtavan entistä suurempiin tartuntamääriin jo entuudestaan pahassa epidemiatilanteessa.

Ennustuksista huolimatta tartuntaluvut eivät ole kuitenkaan lähteneet nousuun, vaan ne ovat laskeneet jo viikon ajan, kertoo The Guardian. Torstaina tartuntamäärät olivat 40 prosenttia alhaisempia kuin viikkoa aiemmin.

Tilanteen paranemista on selitetty muun muassa jalkapallon EM-kisojen loppumisella, koulujen kesälomilla, testauksen vähenemisellä sekä laumasuojan saavuttamisella.

Varmaa tietoa asiasta ei ole, ja jopa maan huippuasiantuntijat ovat The Guardianin mukaan ymmällään.

Tilanteen paranemiseen on suhtauduttu maan hallinnossakin varauksella, eikä kukaan uskalla sanoa, että pahin olisi ohi. Britannian ilmaantuvuusluku on tapausmäärien laskusta huolimatta edelleen todella suuri.

Eräs nimettömänä pysyttelevä asiantuntija arvioi lehdelle, että tilanteen kääntymisestä voitaisiin puhua hallinnon puolelta virallisesti vasta ensi perjantaina.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti pitää esitettyjä teorioita, kuten jalkapallon EM-kisojen tartuntaryöpsähdyksen ohittamista, mahdollisina. Hän seuraa mielenkiinnolla tilanteen kehittymistä.

– Tietysti tämä on hyvä asia, että näin on, mutta englantilaiset eivät itsekään oikein tunnu ihan tietävän, miten tätä tulee tulkita.

Koska syyt tartuntojen laskun taustalla eivät ole täysin selvillä, on rajoitusten poistamisen vaikutuksia vaikea arvioida.

– Ilahduttavaa on, jos rajoituksia voidaan purkaa, ja siitä huolimatta tapausmäärät eivät lähde nousuun, arvioi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Vaikka kehityssuunta onkin hyvä, muistuttaa Rintala, ettei Englannissa missään nimessä olla vielä selvillä vesillä koronan suhteen.

– Täytyy huomata, että se ilmaantuvuus on siellä 693 eli se on järkyttävän korkea edelleenkin. Meillä ilmaantuvuusluku on 120, Englannin luku on ihan tolkuton vielä, vaikka tapausmäärät ovat laskussa.

Kyse on Vapalahden mukaan myös immuniteetista ja siitä, missä määrin laumasuoja on alueella kehittynyt, ja mikä sen merkitys on tartuntamäärien laskun suhteen. Näihin kysymyksiin on kuitenkin hänen mukaansa vielä hieman aikaista vastata.

Laskun nopeudesta johtuen laumasuojaa ei pidetä sen todennäköisenä syynä. Immuniteetin laajuus vaihtelee alueittain, mistä johtuen sen vaikutus nähtäisiin eri aikaan eri alueilla. Tuloksena olisi, että tapausmäärät tasaantuisivat muutaman viikon ajan ennen lopullista laskua.

The Guardianin mukaan datan tarkastelu osoittaa, että EM-kisojen aikana tartunnat lisääntyivät huomattavasti nuorten miesten sekä heidän läheistensä keskuudessa. Lontoon Wembleyllä pelatun finaaliottelun jälkeen tartuntojen kasvu alkoi heiketä.

Tämän lisäksi yhtäaikaisesti alkaneet koulujen kesälomat sekä parempi sää yhdessä immuniteetin kanssa ovat vaikuttaneet tapausmäärien laskuun. Englannin kansanterveyslaitoksen epidemiologi Meaghan Kall arvioi, että vasta-ainedatan perusteella useimmat ikäryhmät ovat jo todella lähellä laumasuojan saavuttamista.

Toisaalta tartuntamäärien nopea lasku ei ole ainutlaatuista.

– Monessa maassahan jossain vaiheessa deltalla on tällainen aika terävä huippu. Itämisaika on lyhyempi kuin aikaisemmin, joten siinä mielessä sekä nämä nousut että laskut voivat olla vähän nopeampia kuin ennen, Vapalahti kertoo.

Mahdollista on myös, että tartuntojen alenema johtuu testauksen vähenemisestä. Professori Tim Spector, jonka tutkimuksessa ihmiset käyttävät koronavirusoireiden raportointisovellusta, kertoi hänen saamiensa tartuntamäärätietojen olevan jopa kaksi kertaa hallinnon julkaisemia suurempia.

Vapalahti pitää mahdollisena, että mikäli rajoitustoimenpiteitä olisi jatkettu niiden purkamisen sijaan, voisi tartuntoja olla Englannissa nykyistä vähemmän. Rintala on samoilla linjoilla.

– Totta kai rajoituksilla on oma merkityksensä siinä, Rintala sanoo.

Vaikka Englannista saadut tulokset ovatkin tällä hetkellä jossain määrin lupaavia, ei Vapalahti pidä samankaltaista rajoitusten poistamisstrategiaa ykkösvaihtoehtona Suomelle.

– Varmaan järkevää on rauhallisesti näistä rajoitteista luopua epidemiatilannetta, rokotuskattavuutta ja jossain määrin myös tartuntojakin seuraten. Kerralla kaikki pellit auki ei olisi paras ratkaisu.

Vastaavaa rajoitustoimien purkua voisi Rintalan mukaan pohtia Suomessa aikaisintaan siinä vaiheessa, kun rokotuskattavuus on Englannin tapaan merkittävästi nykyistä parempi.

– Sitähän ei tarkkaan tiedetä, mikä rokotuskattavuusprosentti pitäisi olla, että saadaan hyvä vaste. Varmaankin ainakin 70 prosenttia tulisi olla.