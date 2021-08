Myanmarissa sotilasjuntta ilmoitti jatkavansa vallassa kaksi vuotta

Juntan komentajan mukaan maan poikkeustila päättyisi elokuussa 2023, minkä jälkeen maassa voidaan järjestää demokraattiset vaalit.

Myanmarissa vallan alkuvuodesta kaapannut sotilasjuntta on ilmoittanut jatkavansa vallassa vielä kaksi vuotta. Juntan komentaja kertoi televisiolähetyksessä, että maan poikkeustila päättyisi elokuussa 2023, minkä jälkeen maassa voidaan järjestää demokraattiset vaalit.

Poikkeustilan jatkaminen venyttää juntan valtakautta, sillä se ilmoitti vallankaappauksen yhteydessä helmikuussa, että vaalit järjestettäisiin jo vuoden päästä.

Sotilasvallankaappausta ja maata johtaneen Aung San Suu Kyin pidätystä on seurannut mielenosoituksia, joita valtaa pitävä juntta on tukahduttanut väkivaltaisesti. Paikallisen järjestön mukaan mielenosoituksissa on saanut surmansa jo yli 900 ihmistä.