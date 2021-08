Taleban iski raketeilla Kandaharin lentokentälle – taistelu Afganistanin kaupungeista kiihtyy

Taistelut Afganistanissa ovat yltyneet toukokuun alun jälkeen, jolloin ulkomaiset joukot aloittivat vetäytymisen maasta.

Ainakin kolme rakettia on osunut Kandaharin lentokentälle eteläisessä Afganistanissa äärijärjestö Talebanin jatkettua hyökkäyksiään maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin. Viranomaisten mukaan raketit vaurioittivat kiitorataa, minkä vuoksi lennot kentältä on ainakin osan päivästä peruttu.

Kandaharin lentokentän kautta on pystytty tukemaan ja huoltamaan Talebania vastaan taistelevia hallituksen joukkoja.

Taleban on vallannut merkittävästi maa-alaa Afganistanissa, mutta se on pääosin pystynyt levittäytymään harvaan asutulla maaseudulla. Viime aikoina ääriliike on alkanut iskeä moniin keskeisiin maakuntakeskuksiin.

Kandaharissa Talebanin iskut ovat jatkuneet jo viikkojen ajan. Kaupunkia ympäröivä Kandaharin maakunta oli Talebanin keskuspaikkoja, kun liike hallitsi Afganistania vuosina 1996–2001.

Taistelut Afganistanissa ovat yltyneet toukokuun alun jälkeen, jolloin ulkomaiset joukot aloittivat vetäytymisen maasta.

Lisäjoukkoja pyydetty Kandaharin lähelle

Kandaharin lähellä sijaitsevassa Helmandin maakunnassa taisteluja käydään jo maakunnan pääkaupungin Lashkar Gahin sisällä. Kaupunki on pyytänyt hallitusta lähettämään lisäjoukkoja tukemaan hyökkäyksen torjumista.

Toistaiseksi hallituksen joukot ovat pystyneet estämään ääriliikettä saamasta haltuunsa strategisesti merkittäviä kaupunkialueita. Hallituksen ilmaiskut tiiviisti asutettujen alueiden lähellä ovat kuitenkin herättäneet kauhua siviiliväestössä.

– Taleban ei anna meille armoa, eikä hallitus lopeta pommittamista, Lashkar Gahin asukas Halim Karimi kuvaili uutistoimisto AFP:lle.