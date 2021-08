Kuolemaan tuomittu Muammar Gaddafin poika onkin elossa – ja nyt hän suunnittelee paluuta valtaan

Saif al-Islam Gaddafi ystävystyi hänet kaapanneiden kapinallisten kanssa.

Libyan entisen diktaattorin Muammar Gaddafin poika Saif al-Islam Gaddafi tuomittiin 2015 kuolemaan sotarikoksista, joihin hänen katsottiin syyllistyneen vuoden 2011 kansannousun aikana. Oikeus Tripolissa kuuli häntä videolinkin välityksellä, sillä Gaddafi oli kapinallisryhmän vankina Zintanin kaupungissa.

Se olikin viimeinen kerta, kun Gaddafi nähtiin elossa vuosikausiin. Nyt hän on elossa ja aikeissa palata näyttämölle.

New York Times Magazine pääsi haastattelemaan Gaddafia, 49, ensimmäisenä ulkomaalaisena tiedotusvälineenä kymmeneen vuoteen. Lehden toimittaja tapasi hänet Zintanissa, ja Gaddafi kertoi olevansa vapaa mies.

Gaddafi sanoi, että hänet kaapanneet kapinalliset olivat menettäneet uskonsa vallankumoukseen ja liittoutuneet hänen kanssaan.

– Voitko kuvitella? Entiset vartijani ovat nyt ystäviäni, Gaddafi sanoi.

Saif al-Islam Gaddafi on Muammar Gaddafin toiseksi vanhin poika. Hän opiskeli Euroopassa, ja monet uskoivat hänestä tulevan uudistushenkinen seuraaja isälleen.

Kun Libyassa alkoi 2011 kansannousu, Saif asettui kuitenkin puolustamaan isänsä valtaa. Hän joutui lopulta pakenemaan kapinallisia. Kun hän oli lähestymässä Nigerin rajaa, kapinallisryhmä pysäytti hänet. Diktaattorin poika on siitä asti ollut heidän vankinaan.

Kapinalliset tappoivat Muammar Gaddafin ja järjestivät vaalit, muta Libya ajautui nopeasti kaaokseen. Maassa pitävät nyt valtaa erilaiset puolisotilaalliset ryhmittymät, ja sen talous on romahtanut.

Saif suunnittelee nyt täyttävänsä valtatyhjiön, ja New York Times Magazinen mukaan hänellä on kansan suosio takanaan. Monet libyalaiset ovat kyllästyneet kansannousun jälkeiseen kaaokseen ja haikailevat jälleen Gaddafin aikoja takaisin.

Libyassa järjestetään joulukuussa presidentinvaalit. Saif al-Islam Gaddafi ei paljasta aikooko hän asettua ehdolle, mutta hänellä on tyly mielipide maan johtavista poliitikoista.

– He raiskasivat maamme. Se on polvillaan, hän sanoi.

– Ei ole rahaa, ei turvallisuutta. Ei täällä ole elämää. Mene huoltoasemalle. Siellä ei ole dieseliä. Viemme öljyä ja kaasua Italiaan - valaisemme puolet Italiasta - ja täällä on sähkökatkoja. Tämä on pahempaa kuin epäonnistuminen. Tämä on fiasko.

Gaddafin valtapyrkimyksiä saattaa häiritä se, että Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin vaatii häntä tuomiolle vuoden 2011 tapahtumista – eikä vuoden 2015 kuolemantuomiotakaan ole virallisesti kumottu.