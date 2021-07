Lambdamuunnoksen tartuttavuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Alun perin Perussa löydettyä koronaviruksen lambdamuunnosta on havaittu Ruotsissa, kertoo ruotsalaislehti Expressen. Lambdamuunnostartuntoja on raportoitu Ruotsissa tähän mennessä kolme.

Muunnos löydettiin Perussa viime joulukuussa. Viimeisten kolmen kuukauden aikana maan uusista koronatartunnoista 80 prosenttia on ollut lambdamuunnosta, kertoo al-Jazeera.

Lambdamuunnoksesta tiedetään toistaiseksi hyvin vähän, kertoo Karoliinisen instituutin kliinisen virologian professori Ali Mirazimi Expressenille. Mirazimin mukaan tiedossa ei ole, onko lambdamuunnos esimerkiksi tarttuvampi kuin Suomessakin valtavirukseksi noussut deltamuunnos.

Tietyt osat uuden muunnoksen perimästä viittaavat Mirazimin mukaan siihen, että muunnos voi mahdollisesti vaikuttaa rokotteen tehoon. Kyse on professorin mukaan kuitenkin teoreettisesta analyysistä, eikä asiaa ole vielä tutkittu tarpeeksi.

Maailman terveysjärjestö WHO sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC ovat luokitelleet lambdamuunnoksen tehostetun seurannan alaiseksi virusmuunnokseksi. Huolestuttavien muunnosten listalle kumpikaan taho ei ole sitä nostanut.

Lambdamuunnos on levinnyt muun muassa Chilessä ja Yhdysvalloissa. Virusmuunnoksia seuraavan Gisaid-tietokannan mukaan lambdaa on löytynyt kaikkiaan 28 maasta. Euroopassa lambdamuunnosta on havaittu muun muassa Saksassa ja Tanskassa.

Lambdamuunnoksen leviämisestä Ruotsiin kertoi aiemmin MTV:n uutiset.