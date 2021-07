Suomalainen lapsiperhe jäi Etelä-Turkissa riehuneiden maastopalojen vangiksi kaksi päivää sitten torstaina.

Laura oli viettämässä isänsä ja kahden lapsensa kanssa vesipuistopäivää pienessä Asparanin kylässä, Marmariksen liepeillä, kun altaiden ylle ilmestyi yhtäkkiä sakea savukiila.

Rankat maastopalot ovat riehuneet eteläisessä Turkissa jo monta päivää. Turkkilaismedian mukaan maassa on syttynyt liki sata paloa, joista suurin osa on sittemmin saatu hallintaan. Pahimmat paloalueet sijaitsevat suomalaisten suosikkikohteiden, Marmariksen ja Antalyan lähistöllä.

Laura oli matkustanut Turkkiin kaksi viikkoa aiemmin. Maan etelärannikko on perheelle tuttu, sillä Lauran vanhemmat asuvat pienessä maalaiskylässä Köyceğizin kaupungin läheisyydessä.

Lasten riemu loppui, kun vesiliukumäen ylle nousi sakea savuvana.

– Savua alkoi tupruttamaan aika reippaasti, joten näimme parhaaksemme lähteä pois vesipuistosta, Laura kertoo kahden päivän takaisista tapahtumista.

Paluu vanhempien kotiin osoittautui kuitenkin hankalammaksi kuin Laura olisi osannut vielä samana aamuna aavistaa.

Asparanin kylään, jossa pieni vesiparatiisi sijaitsee, johtaa kaksi tietä. Kun perhe kuuli, että saapumisreitti oli jo suljettu, heille ei jäänyt vaihtoehtoja. Perhe lähti ajamaan pientä vuoristotietä, joka vei lomakohteenakin tunnettuun Içmelerin kaupunkiin. Siellä odotti uusi tiesulku.

– Olimme jumissa Içmelerissä. Ainoa keino päästä kaupungista pois oli vettä pitkin.

Helikopteri yritti epätoivoisesti pysäyttää rutikuivassa maastossa kulkevaa paloa.

Lauralle oli siinä vaiheessa jo selvää, että maastopalo leviää rivakasti. He pysäköivät auton, ottivat mukaan passit, rahat sekä uimapatjan ja siirtyivät rantaan seuraamaan tilannetta. Nelivuotias ei vielä oikein ymmärtänyt vaaraa, mutta 11–vuotias alkoi jo hätääntyä.

– Yritin rauhoitella lapsia ja patistin heidät veteen leikkimään samalla kun itse seurasin tilannetta rantavedestä.

Siinä samassa iski tuulenpuuska ja tulikuuma henkäys. Laura tunsi ihollaan, kuinka läheinen vuorenrinne leimahti liekkeihin. Savu kirveli silmiä ja taivaalta alkoi sataa tuhkaa. Pelastushelikopteri lenteli edes takaisin yrittäen epätoivoisesti pitää paloa poissa kaupungista.

– Sitten alkoi lennellä pieniä tulipalloja, jotka olivat ilmeisesti palavia käpyjä. Ne saattoivat kimpoilla satojen metrien päähän.

Liekit valuivat vuorenrinnettä alas Içmelerin kaupungissa Turkissa.

Tulipallot sytyttivät yksittäisiä uusia tulipaloja, rannalla ja kaupungissa. Laura katsoi, kuinka siellä täällä palmupuu tai päivänvarjo syttyi tuleen.

– Silloin ihmisiin iski pakokauhu. Turkissa on meneillään lomakausi, joten paikalla oli paikallisten lisäksi paljon turisteja Turkista ja muualta, Laura kertoo.

Siinä kohtaa rantaa, jossa Lauran perhe päivysti tilannetta, oli pieni laituri ja laiturissa yksi vene. Panikoivat ihmiset tungeksivat laiturilla ja koettivat päästä veneen kyytiin. Tilanne oli kaoottinen. Lauran lapsista vanhempi oli peloissaan ja itki.

Perhe ei päässyt ensimmäiseen veneeseen, mutta pääsi toiseen. Veneitä tuli nopeasti lisää.

– Puhuimme kuin Runebergit, että pääsimme kyytiin. Että meillä on lapsiakin.

Pian Lauralle selvisi, että veneeseen pääsy vaati muutakin kuin puheenlahjoja. Hän otti muista mallia ja löi kipparin käteen tukun seteleitä. Jälkikäteen ajateltuna Laurasta on hävytöntä, että veneilijät olivat hädän keskellä kämmenet ojossa.

– Hyvin pian sen jälkeen, kun olimme nousseet veneeseen, koko kaupunki täyttyi savusta.

Kaupunki täyttyi savusta vain muutamia minuutteja sen jälkeen, kun Laura perhe oli päässyt pelastautumaan.

Laura kertoo, että rannalta pelastautuminen oli täysin ihmisten omissa käsissä, eikä virallisista väylistä ehtinyt tulla minkäänlaisia ohjeita tai evakuointimääräystä. Rantojen ja ravintoloiden työntekijät puhaltelivat pilleihinsä kiinnittääkseen ihmisten huomion.

Turkkilaismedian mukaan Içmelerin palossa kuoli yksi ihminen. 25–vuotias mies sai surmansa sen jälkeen, kun oli auttanut paikalla olevia palomiehiä viemällä heille juomavettä mopollaan.

Laura liikuttuu puhuessaan sankarin viitan saaneesta nuorukaisesta. Tilanne tapahtui vain muutaman sadan metrin päässä rannasta, josta he itse pääsivät pelastautumaan.

Lauran mukaan alueella oli ainakin 40 astetta lämmintä. Vuorelta tulevat henkäykset kuumensivat ilmaa entisestään.

Vene kuljetti Lauran perheen Marmarikseen, josta he jatkoivat taksilla vanhempien kotitalolle Köyceğiziin. Oma auto ja tavarat jäivät Içmeleriin, eikä Laura vieläkään tiedä, mikä on omaisuuden kohtalo. Tärkeintä on kuitenkin se, että lapset ovat nyt turvassa.

– Meillä on sinänsä hyvä tilanne, sillä meillä on paikka missä olla. Sääliksi käy monia turisteja, joilla näin ei ole. Toivottavasti he saavat apua ja ohjausta.

Lauran ja lasten oli alun perin tarkoitus palata Suomeen ensi viikon keskiviikkona Gazipaşan lentokentältä. Kentälle kulkevan reitin varrella on kuitenkin 50 kilometrin mittainen metsäpalokaistale.

Laura on sittemmin saanut kuulla, että Asparanin vesipuisto tuhoutui tulipalossa.

– En ole nukkunut muutamaan päivään. Nyt kun meillä ei ole enää autoa, täytyy olla hyvissä ajoin liikkeellä, jos täältäkin pitää päästä pois, suomalainen Laura kertoo.