Öljytankkeri joutui hyökkäyksen kohteeksi Omanin edustalla – kaksi merimiestä kuoli

Kuolleet miehistön jäsenet olivat Britanniasta ja Romaniasta.

Israelilaisen yhtiön omistaman Zodiac Maritime -yrityksen operoima öljytankkeri joutui hyökkäyksen kohteeksi torstaina Omanin edustalla, yhtiö tiedotti perjantaina. Virallista tietoa iskusta on vain vähän, mutta se tiedetään, että hyökkäyksessä kuoli kaksi tankkerin miehistön jäsentä.

Zodiac Maritimen pääkonttori on Lontoossa. Sen operoiman öljytankkerin omistaja on japanilainen ja alus purjehtii Liberian lipun alla. Yhtiön mukaan hyökkäystä ”epäillään merirosvoukseksi,” joskin tapauksen tutkinta on kesken.

Amerikkalaiset ja eurooppalaiset lähteet, jotka ovat tietoisia tiedustelutiedoista, kertoivat Reutersille kuitenkin, että Iran on iskun pääepäilty. Amerikkalaisen puolustuslähteen mukaan öljytankkeri vaikutti joutuneen lennokkihyökkäyksen kohteeksi.

New York Timesin lähteiden mukaan vaikutti siltä, että hyökkäyksessä käytettiin useita iranilaisia lennokkeja, jotka iskivät aluksen komentosiltaan ja sen alapuolella sijainneisiin oleskelutiloihin.

Britannian meriliikennetoiminnan UKMTO:n mukaan hyökkäyksen takana eivät olleet merirosvot. Alus oli noin 280 kilometrin päässä omanilaisesta Duqmin satamasta, kun hyökkäys tapahtui.

Israelilaisen uutissivuston Ynetin mukaan Israel arvioi, että laivaan kohdistui kaksi hyökkäystä, joiden välissä oli useita tunteja. Ensimmäisen hyökkäyksen ei uskota aiheuttaneen vahinkoa, mutta toisessa hyökkäyksessä kuoli kaksi laivalla ollutta.

Israelin Washingtonin-suurlähetystön edustaja vahvisti hyökkäyksen, muttei ottanut kantaa siihen, miten isku tapahtui tai kuka iskun takana on.

Iran ja Israel ovat syytelleet toisiaan hyökkäyksistä toistensa aluksia vastaan. Jännitteet alueella ovat kasvaneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti pakotteita Iranille vuonna 2018. Pakotteiden asettaminen tapahtui sen jälkeen kun silloinen presidentti Donald Trump veti Yhdysvallat vuonna 2015 solmitusta ydinsopimuksesta.

Hyökkäyksen kohteeksi joutunut alus on nimeltään Mercer Street, ja sen kerrotaan olleen matkalla Tansaniasta Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin.