Rakettimoottorit käynnistyivät vahingossa venäläismoduulissa – kansainvälinen avaruusasema nytkähti pois sijoiltaan

Nasan mukaan tilanne ei aiheuttanut vaaraa avaruusaseman seitsemänhenkiselle miehistölle.

Kansainvälinen avaruusasema ISS nytkähti hieman pois asennostaan, kun venäläisen laboratoriomoduulin Naukan rakettimoottorit vahingossa käynnistyivät, BBC uutisoi. Avaruusaseman asento kääntyi 45 astetta.

Avaruusaseman asento saatiin korjattua käynnistämällä muiden moduuleiden rakettimoottorit.

Nasan mukaan Nauka oli kiinnittynyt avaruusasemaan kolme tuntia ennen kuin rakettimoottorit jostain syystä käynnistyivät torstaina. Naukan matka avaruusasemalle oli kestänyt kahdeksan päivää.

Yhteys avaruusaseman seitsemänhenkiseen miehistöön menetettiin kaksi kertaa, yhteensä 11 minuutiksi. Amerikkalais- ja venäläisviranomaisten mukaan tilanne ei kuitenkaan aiheuttanut vaaraa miehistölle, joka ”ei juuri tuntenut mitään liikettä”.

Venäjän avaruushallinnon Roskosmosin mukaan ongelman syynä oli, että Naukan moottorit olivat joutuneet käyttämään jäännöspolttoainetta, The Guardian uutisoi Tassia lainaten.

Tapauksesta on käynnistetty kuitenkin vielä tutkinta.

Nauka on ensimmäinen venäläinen moduuli, joka on kiinnittynyt ISS:lle 11 vuoteen. Kestää useita kuukausia ja useita avaruuskävelyjä ennen kuin moduuli on täysin integroitu avaruusasemaan.