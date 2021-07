Venäjä on tilannut kaksi uutta ”tuomiopäivän konetta” – voi lentää läpi ydin­sodan

Venäjä kertoi uusista koneistaan sen jälkeen, kun Pentagonin tiedottaja jakoi videon, jossa Yhdysvaltojen ”tuomiopäivän kone” tankkaa ilmassa kesken lennon.

Venäjä on tilannut kaksi uutta ”tuomiopäivän konetta”, joita voi käyttää sotatilassa maan johdon evakuoimiseen ja sodan johtamiseen. Liikanimensä koneet ovat saaneet, koska ne on suunniteltu toimimaan myös ydinsodassa, minkä vuoksi koneissa ei käytännössä ole ikkunoita.

Asiasta kertoi ensimmäisenä valtio-omisteinen venäläinen Ria Novosti.

Lentävistä komentokeskuksista voi Ria Novostin mukaan muun muassa lähettää viestejä joukoille, sukellusveneillekin, 6 000 kilometrin päähän ja ne voi tankata kesken lennon ilmassa toisen koneen avulla.

Iljushin Il-80-mallinen ”tuomiopäivän kone” Moskovassa 2012.

Sotakoneet muokataan Iljushinin Il-96-400M-mallisista venäläisistä matkustajakoneista.

Il-96-400M on uusi neljällä suihkumoottorilla varustettu sovitus vanhasta neuvostokoneesta Il-96, joka taas on neuvostoklassikon Il-80 lyhyempi versio.

Venäjän nykyisin käyttämät ”tuomiopäivän koneet” on rakennettu Iljushinin Il-80-koneiden pohjalle. Il-80 on armeijalle muokattu versio Il-86-matkustajakoneesta.

Uudet tuomiopäivän koneet rakennetaan Voronezhissa lähellä Ukrainan rajaa. Ria Novostin mukaan toinen koneista on jo valmistuksessa.

Aiemmin on kerrottu, että Venäjän armeijalla olisi nykyisin neljä ”tuomiopäivän konetta”. Vastaavanlaisia koneita on tiettävästi Venäjän lisäksi vain Yhdysvalloilla. Yhdysvaltojen armeija kertoo verkkosivuillaan, että heidän neljästä koneestaan yksi on ympäri vuorokauden valmiudessa.

Business Insiderin mukaan Yhdysvallat ja silloinen Neuvostoliitto hankkivat niin sanotut tuomiopäivän koneensa kylmän sodan aikana.

Yhdysvaltojen E-4B-malliset ”tuomiopäivän koneet” on muokattu Boeingin 747-200-jumbojeteistä. Ne on nimetty Nightwatcheiksi eli suomeksi Yövartioiksi.

Ria Novosti uutisoi Venäjän uudesta konehankkeesta vain neljä tuntia sen jälkeen, kun Pentagonin tiedottaja John Kirby oli jakanut Twitterissä ihastelevan videon, jossa E-4B tankataan ilmassa kesken lennon.

Venäjän armeija on viime vuosina uusinut lennostoaan ja hankkinut uusia ydinkäyttöisiä aseita.

Yhdysvaltojen ja Venäjän varaulkoministerit tapasivat Genevessä keskiviikkona agendallaan ydinaseiden vähentäminen ja ”strategisen vakauden” lisääminen maidenvälisiin suhteisiin. Deutsche Wellen mukaan noin 90 prosenttia kaikista maailman ydinaseista on Yhdysvaltojen tai Venäjän hallussa. Maiden välit ovat kireät, ja muun muassa brittiläisen Telegraphin Moskovan-kirjeenvaihtaja kirjoittaa, etteivät Moskova ja Washington ole olleet näin huonoissa väleissä sitten kylmän sodan.

Venäjä käyttää ”tuomiopäivän koneitaan” säännöllisesti.

Venäjän armeija joutui noloon tilanteeseen viime joulukuussa, kun huollossa olleesta tuomipäivän koneesta onnistuttiin varastamaan paljon elektroniikkaa, kertoo muun muassa New York Post. Murron takana oli kaiketi tavallisia pikkurikollisia, jotka murtautuivat koneeseen viedäkseen sieltä arvometalleja kuten kultaa ja platinaa.