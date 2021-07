ECDC:lta varoitus Euroopan-matkailijoille: Moni suosittu lomaseutu värjäytyi tummanpunaiseksi päivitetyllä koronakartalla – rajoitukset ”askeleen” päässä

Kreikan lomasaarten koronatilanne on pahentunut.

Muun muassa Santorinin koronatilanne on heikentynyt niin, että se on ECDC:n kartalla nyt tummanpunaisena.

Kreikalle kuuluvat Egeanmeren saarten eteläiset saaret värjäytyivät tummanpunaisiksi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen kartalla torstaina, Reuters uutisoi. ECDC:n kartalla maat ja alueet on jaettu eri väreihin riippuen koronatilanteesta: mikäli tartuntoja on vähän, väri on enemmän keltainen ja mitä tummemman punainen väri on, sitä enemmän alueella on tartuntoja suhteessa 100 000 asukkaaseen.

Tummanpunaisilla alueilla koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus on vähintään 960 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Kreikan saarien lisäksi tummanpunaisia alueita löytyy Espanjasta, Kyprokselta ja Alankomaista.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Suomessa Uusimaa on tummanoranssi eli tartuntoja on 120–239,9 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

13 tummanpunaiseksi värjäytyneen saaren joukossa ovat muun muassa suomalaistenkin turistien suosimat Mykonos, Santorini ja Rodos.

Reutersin mukaan tummanpunainen väri indikoi sitä, ettei alueelle tulisi matkustaa, jollei se ole välttämätöntä.

Kreikan siviilisuojelun apulaisministeri Nikos Hardalias sanoi myöhään torstaina, että Mykonoksella ja Iosilla oltiin ”yhden askeleen” päässä siitä, että viranomaiset asettavat lisää rajoituksia. Hänen mukaansa tilanne oli huolestuttava myös Zakynthosilla, Tinosilla, Lefkadalla, Santorinilla, Paroksella ja Rodoksella.

Jo aiemmin heinäkuussa Mykonoksella jouduttiin turvautumaan uusiin rajoituksiin koronatartuntojen lisäännyttyä. Viranomaiset määräsivät vajaa pari viikkoa sitten yöllisen ulkonaliikkumiskiellon ja musiikin soittamiskiellon. Nämä rajoitukset päättyivät viime maanantaina.

Jo aiemmin Kreikan hallitus määräsi kaikki terveydenhoitoalan työntekijät ja hoivakotien työntekijät rokotettaviksi. Lisäksi esimerkiksi ravintoloiden ja yökerhojen sisätiloihin saa päästää ainoastaan rokotettuja asiakkaita tai henkilöitä, joilla on lääkärin kirjoittama todistus koronaviruksen aiheuttamasta taudista toipumisesta.