Pekingissä todettiin ensimmäinen koronavirustartunta 179 päivään

Myös toisella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Kyse on pariskunnasta ja heidän oireensa ovat lieviä.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä on todettu ensimmäinen koronavirustartunta lähes puoleen vuoteen, CNN uutisoi. Ensimmäinen tartunta todettiin keskiviikkona ja toinen torstaina. Terveysviranomaisten mukaan kyse on pariskunnasta, jotka olivat matkustaneet hiljattain Pekingiin Hunanin maakunnasta. Parin läheisiä kontakteja on asetettu karanteeniin.

Pekingissä ei ollut todettu paikallisia tartuntoja 179 päivään.

Global Timesin mukaan pariskunta oli vieraillut Hunanissa Zhangjiajien kaupungissa, jossa on havaittu tartuntarypäs. Torstaina ainakin seitsemässä kaupungissa, jotka sijaitsevat neljässä eri maakunnassa, on ollut koronapotilaita, jotka ovat vierailleet Zhangjiajiessa. Lisäksi osa oli lentänyt Jingsun maakunnassa sijaitsevan Nanjingin kansainvälisen lentokentän kautta.

Nanjingissa on havaittu tarttuvampaa deltamuunnosta, mikä on saanut viranomaiset varpailleen. Erityisesti kaupungin lentokenttä on yhdistetty tartuntaryppääseen, sillä lentokentän siivoushenkilöstön keskuudessa havaittiin ensimmäiset reilut 10 tartuntaa.

Viranomaiset käynnistivät joukkotestauksen, jossa testataan yli 9 miljoonaa asukasta. Toistaiseksi lentokenttään on yhdistetty ainakin 175 tartuntaa.

Pekingiläinen pariskunta oli kuitenkin matkustanut junalla takaisin Pekingiin eikä lentokoneella. Heidän oireensa ovat lieviä.

Pariskunnan kanssa tekemisissä olleet 654 ihmistä on asetettu tarkkailuun. Lisäksi 38 000 ihmistä pariskunnan asuintalosta ja töistä on testattu koronavirustartunnan varalta, mutta toistaiseksi ei uusia tartuntoja ole ilmennyt.