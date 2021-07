Ihmisoikeuksista puhuva kiinalainen miljardööri tuomittiin 18 vuodeksi vankilaan

Sun Dawua on tiettävästi pahoinpidelty kuulustelujen aikana. ”Elämä oli kuolemaa pahempaa”, hän kuvaili.

Sun Dawu on suuri sikatilallinen ja miljardööri, jonka yritys on mukana muun muassa sairaalabisneksessä.

Kiinalainen Sun Dawu on tuomittu 18 vuodeksi vankeusrangaistukseen, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja New York Times.

Sun on miljardööri ja omistaa suuren maatalousyrityksen maan pohjoisessa provinssissa Hebeissä. Työntekijöitä hänellä on tuhansia.

67-vuotias kiinalaismies on puhunut julkisuudessa usein ihmisoikeuksista ja poliittisesti herkistä aiheista Kiinan keskushallintoa ärsyttäen.

Sun tuomittiin keskiviikkona ”riitojen kylvämisestä ja ongelmien provosoimisesta”, mikä on Kiinassa yleinen aktivisteja vastaan käytettävä syytekohta.

Muihin syytekohtiin lukeutuivat muun muassa viljelymaan laiton valtaaminen, väkijoukon kokoaminen valtion virastoja vastaan ja valtion työntekijöiden estäminen suorittamasta tehtäviään.

Sun sai myös 3,11 miljoonan yuanin eli 405 000 euron sakot maksettavakseen.

– Minun luonteellani en voi suoda toisille imartelevaa hymyä. En voi tehdä sitä. Se on määrännyt kohtaloni, Sun kertoi tuomion saatuaan tiedotteen välityksellä.

Sun pidätettiin maankäyttöriidan yhteydessä viime vuonna. Tuolloin pidätettiin myös noin 20 Sunin perheenjäsentä ja liiketuttavaa. Sun on kertonut muun muassa New York Timesille, että häntä ja hänen perhettään pahoinpideltiin kuulusteluissa ja että hän sen vuoksi on tunnustanut tekoja, joita hän ei ole tehnyt.

– Kohteluni tuotti sanoinkuvaamatonta tuskaa, ja elämä oli kuolemaa pahempaa, Sun sanoi New York Timesin mukaan.

Sun tiettävästi lähtökohtaisesti kiisti syytökset mutta myönsi tehneensä joitakin virheitä, esimerkiksi julkaisseensa viestejä internetissä. Hän kutsui itseään kommunistisen puolueen erinomaiseksi jäseneksi.

– Tapa jolla minua tutkitaan nyt on saada läheiseni kärsimään ja meitä vihaavat riemuitsemaan. Toivon, että voin ottaa syytteet omille harteilleni, vaikka ne olisivat vakavia, jotta toiset vapautetaan. Me olemme ihmisiä, jotka ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan, hän BBC:n mukaan sanoi.

Oikeus tuomitsi keskiviikkona Sunin lisäksi 19 muuta ihmistä 1–12 vuoden vankeusrangaistuksiin. Joukossa oli muun muassa Sunin perheenjäseniä. On epäselvää, millaisia rangaistuksia Sunin johtamaan yritykseen kohdistuu.

Sun Dawun on kerrottu olevan läheisissä väleissä monien kiinalaisten poliittisten aktivistien kanssa ja hän on kritisoinut erityisesti Kiinan maankäyttöpolitiikkaa.

Vuonna lintuinfluenssan koetellessa Kiinaa 2019 Sun oli harvoja, jotka syyttivät valtiota epidemian piilottelemisesta.

Sun on tuomittu vankilaan myös vuonna 2003, mutta tuolloin hänet vapautettiin tapauksen saaman suuren kritiikin takia. Tuolloin hänet oli tuomittu laittomasta rahainkeruusta.

Viime vuosina Kiinassa on tuomittu useita merkittäviä liike-elämän johtajia vankilaan. Esimerkiksi Ren Zhiqiang tuomittiin 18 vuodeksi vankilaan sen jälkeen, kun hän oli kutsunut maan johtaja Xi Jinpingia esseessä klovniksi.

Monia kiinalaiset suuryritykset ovat viime aikoina joutuneet tutkinnan kohteeksi. Alibaban huhtikuussa saamat 2,3 miljoonan euron suuruiset sakot saivat näkyivät maailmanmarkkinoilla ja saivat kurssit niiaamaan.

Kiinan kiristyvä politiikka on näkynyt myös muutoksissa Hongkongin asemassa. Kun Kiinan kansantasavalta täytti tänä vuonna sata vuotta, Xi Jinping uhkasi vieraita valtoja niiden päiden murskaamisella ja veren vuodatuksella, jos ne asettuvat Kiinan kehityksen tielle.