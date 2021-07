Bhutanin rokotuskampanjaa hehkutetaan ”ihmeeksi” – 90 prosenttia aikuisista sai toisen annoksen viikossa

Bhutanin menestyksekäs rokotekampanja on herättänyt ihmetystä maailmalla.

Bhutanin valtio Himalajan vuoristoseudulla on rokottanut täysin 90 prosenttia aikuisväestöstään koronavirusta vastaan. Toiset annokset jaettiin ihmisille vain viikossa, CNN uutisoi.

Saavutusta on kutsuttu ”menestystarinaksi” ja antavan toivoa muille valtioille. India Today hehkutti, että kyseessä oli ”suuri ihme pikkuruisessa Bhutanissa”.

Bhutanissa elää noin 770 000 ihmistä ja heistä aikuisia on noin 530 000, joista täysin rokotettuja on nyt noin 480 000. Vaikka Bhutan on asukasluvultaan pieni, rokotteiden jakaminen on vaatinut tehokkaan järjestelmän, jonka luomisessa hyödynnettiin aiempia kokemuksia. Bhutan koostuu pääasiassa vaikeakulkuisesta maastosta ja korkeusero on enimmillään jopa noin seitsemän kilometriä.

Ihmisiä jonottamassa rokotukseen Thimpussa.

Jo pelkästään rokotteiden kuljettamisessa Bhutaniin oli omat haasteensa. Maan ainoalle kansainväliselle lentokentälle saa lentää ainoastaan alle 20 lentäjää, sillä laskeutuminen sinne on vaikeaa ja vaarallista. Jotta rokotteet saatiin tuotua, bhutanilainen lentäjä lähetettiin Intian Kalkuttaan hakemaan Yhdysvalloista tuotuja rokotteita.

Bhutanissa vapaaehtoiset ovat hakeneet helikoptereilla tuotuja rokotteita ja vaeltaneet syrjäseudun rokotekeskuksiin päivien ajan sateessa. Joskus rokotteita on kannettu jakkien selässä.

Jo huhtikuussa Bhutanin tehokas rokotuskampanja nousi uutisotsikoihin maailmalla, kun maassa annettiin ensimmäiset rokoteannokset. Bhutan sai tuolloin puolisen miljoonaa annosta AstraZenecan rokotetta Intiasta.

Bhutanissa ensimmäisinä annoksina annettiin lähinnä AstraZenecan rokotetta, toisina Modernan rokotetta.

Huhtikuussa Bhutan koki kuitenkin takaiskun, kun pahan koronaepidemian kourissa ollut Intia esti rokotteiden viennin maasta. Bhutan joutui nopeasti etsimään rokotteita muualta, jotta toiset annokset voitaisiin jakaa ajoissa.

Lopulta maassa päädyttiin siihen, että toiset rokotteet olivat pitkälti eri kuin ensimmäisenä annetut annokset. Toisina annoksina Bhutanissa on annettu pääasiassa Modernan rokotetta, joskin osa sai vielä AstraZenecaa ja viisi ihmistä kiinalaista Sinopharmin rokotetta.

– Tavoitteenamme on laumasuoja väestössämme mahdollisimman lyhyessä ajassa välttääksemme suuren kansanterveydellisen kriisin, Bhutanin terveysministeri Dechen Wangmo sanoi AP:n haastattelussa.