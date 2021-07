Tuhansia vankeja teloitettiin Iranissa 33 vuotta sitten – nyt 60-vuotiasta syytetään sotarikoksista Ruotsissa

Syyttäjien mukaan mies oli osallisena vankien murhissa, kidutuksessa ja epäinhimillisessä kohtelussa.

Ruotsissa on nostettu syytteet sotarikoksesta ja useista murhista 60-vuotiasta miestä vastaan, SVT uutisoi. Mies otettiin kiinni heti sen jälkeen kun hän saapui Arlandan lentokentälle Tukholmassa marraskuussa 2019. Mies on siitä lähtien istunut vangittuna.

Syytetty on aiemmin kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Tukholman kamarisyyttäjä Kristina Lindhoff Carleson kertoo tiedotteessa, ettei miestä voitu syyttää rikoksista ihmisyyttä vastaan, sillä kyseinen rikos tuli lakiin vasta vuonna 2014.

Syytteiden taustalla on vuosien 1981–1988 konflikti Iranin ja Irakin välillä, jossa Iranin Kansan mujahedin -niminen järjestö taisteli Irania vastaan. Iranin silloinen korkein johtaja Ajatollah Khomeini määräsi vuonna 1988, että kaikki iranilaisessa olleet vangit, jotka tukivat Kansan mujahedinia tai joiden katsottiin luopuneen islamin uskostaan, tuli teloittaa. BBC:n mukaan määräystä seuranneissa joukkoteloituksissa kuoli ainakin 5 000 vankia.

Vankeja teloitettiin Gohardashtin vankilassa Karajssa Iranissa heinä-elokuun vaihteessa 1988.

Syyttäjien mukaan syytetty oli Gohardashtin vankilan silloisena syyttäjänä toimineen henkilön assistentti. Syytteiden mukaan mies yhdessä muiden vankilan työntekijöiden kanssa oli osallisena joukkoteloituksissa sekä vankien kidutuksessa ja epäinhimillisessä kohtelussa.

Yksi todistajista ja asianomistajista on Iraj Mesdaghi, joka oli itse poliittinen vanki Iranissa vuonna 1988.

– Olen erittäin hermostunut, Mesdaghi kuvaili SVT:lle.

– Tällä on niin käsittämättömän suuri merkitys meille kaikille: kaikille äideille, isille, perheille ja muille läheisille, joiden lähimmäiset päätyivät iranilaisen hallinnon uhreiksi. Näistä rikoksista ei ole koskaan nostettu syytteitä ja olen kiitollinen siitä, että näin vihdoin tapahtuu.

Kesän 1988 joukkomurhat ovat saaneet huomiota sen jälkeen, kun Ebrahim Raisi valittiin Iranin presidentiksi viime kuussa. Raisi, jonka virkakausi alkaa elokuussa, on yksi neljästä tuomarista, jotka istuivat salaisissa istunnoissa, joissa ”uudelleen tuomittiin” poliittisia vankeja. Raisi on kiistänyt osallisuutensa kuolemantuomioihin, mutta on myös sanonut, että ne olivat oikeutettuja ajatollahin määräyksen takia.

Oikeudenkäynti alkaa Ruotsissa elokuussa ja sen arvioidaan jatkuvan ensi vuoden huhtikuuhun.