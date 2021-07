Englanti päästää tuplasti rokotetut suomalaiset maahan ilman karanteenia

Jatkossa täysin rokotettujen suomalaisten ei tarvitse jäädä 10 päiväksi karanteeniin, kun he matkustavat Englantiin.

Englantiin matkustavien Euroopan unionin asukkaiden ei jatkossa tarvitse jäädä karanteeniin, mikäli he ovat täysin rokotettuja koronavirusta vastaan, ja saapuvat niin sanotusta ”keltaisesta maasta,” BBC uutisoi. Suomi on tällä hetkellä luokiteltu keltaiseksi maaksi eli päätös koskee myös suomalaisia.

Englannissa maat ja alueet on jaettu punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin riippuen koronatilanteesta.

Tavallisesti keltaisista maista saapuvien on tehtävä koronavirustesti ennen Englantiin matkustamista ja toinen sen jälkeen, kun on saapunut Englantiin. Lisäksi matkustajan on jäätävä karanteeniin majapaikkaansa tai kotiinsa 10 päiväksi ja mentävä koronatestiin 8. päivänä tai sen jälkeen.

Liikenneministeri Grant Shapps sanoi, että muutos koskee EU:n asukkaiden lisäksi Yhdysvalloista matkustavia, jos he ovat saaneet EU:ssa tai Yhdysvalloissa hyväksytyn rokotteen. Matkustajien on silti tehtävä koronavirustesti ennen lähtöä ja toisena päivänä Englantiin saapumisen jälkeen.

Vihreistä maista saapuvien ei tarvitse jäädä karanteeniin, mutta heidän on tehtävä koronavirustesti ennen matkaa ja toinen Englantiin saapumisen jälkeen. Punaisista maista saapuvien on tehtävä koronavirustesti ennen matkaa ja mentävä hotelliin karanteeniin Englantiin saavuttuaan ja mentävä vielä kahdesti koronavirustestiin.

Vielä ei ole varmuutta siitä, aikovatko muutkin Ison-Britannian maat ottaa käyttöön saman käytännön.