Ruotsalaislehden selvityksessä lähes joka toinen vastaanotto suostui potilaan toiveeseen ”ruotsin-ruotsalaisesta” lääkäristä tai hammaslääkäristä.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin teettämä selvitys kertoo, että ruotsalaiset ovat voineet lääkäriä varatessaan valita etnisesti ruotsalaiselle lääkärille ja vältellä ulkomaalaistaustaisia ammattilaisia.

Lehden toimittajat soittivat 120 palveluntarjoajalle ympäri Ruotsia ja esittivät toiveen saada ”ruotsin-ruotsalainen” tai ”etnisesti ruotsalainen” lääkäri tai hammaslääkäri. He esittivät muuttavansa kuntaan ja kirjautuvansa näin ollen uusina kuntalaisina tietyn lääkärin tai hammaslääkärin asiakkaiksi.

He olivat saaneet vihiä, että monet palveluntarjoajat myöntyvät potilaiden pyyntöihin lääkärin etnisyydestä, ja he halusivat selvittää, mikä asian laita on. Mukana oli sekä julkisen että yksityisen puolen palveluntarjoajia. Joukossa oli niin pieniä vastaanottoja kuin Ruotsin suuria lääkäriketjuja.

Lähes joka toisessa tapauksessa ajanvaraaja oli valmis esittelemään keinon, jolla asiakas pääsee etnisesti ruotsalaisen lääkärin tavattavaksi. Virkailijat puhuivat usein ”vaaleista” työntekijöistä tai vastasivat toimittajalle tarjoten periruotsalaiselta kuulostamia nimiä.

– Meillä on Maria, Sanna ja Elsa, kolme vaaleaa naista, kuului eräs, tyypillinen vastaus.

Toimittajat alleviivasivat useissa tapauksissa, ettei heille riittänyt täydellinen kielitaito vaan he halusivat "etnisesti ruotsalaisen” lääkärin. Dagens Nyheterin haastattelemien ulkomaalaistaustaisten lääkärien he kohtaavat usein vastaavia tilanteita.

Usein syrjiviin käytäntöihin myönnyttiin puhelimessa hienovaraisesti, mutta toimittajalle myös kerrottiin, mihin kohtaan intenetlomaketta kannattaa kirjoittaa ja mitä. Toimittajalle jopa neuvottiin, miten adoptoituja lääkäreitä voi välttää.

– Meillä on Stina, joka on ruotsalainen. Moa on kasvanut täällä, mutta hänet on adoptoitu. Jos haluat, voimme kirjata sinut Stinalle. Voit myös vaan kirjoittaa tähän, että haluat tavata ainoastaan ruotsalaisen hammaslääkärin, Kronobergin yksityiseltä hammaslääkäriklinikalta vastattiin.

Dagens Nyheter soitti 120 palveluntarjoajalle, joista 51 suostui pyyntöön ja 40 kieltäytyi. Lopuissa tapauksista pyyntöön ei ollut mahdollisuutta reagoida, sillä vastaanotolla oli vain etnisesti ruotsalaisia tai vain ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä.

Ruotsin syrjintäasiamies Lars Arrhenius kommentoi lehdelle, että pyyntöihin suostuttaessa rikotaan yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan työnantaja ei saa syrjiä työntekijää etniseen vähemmistöön kuulumisen vuoksi.

– Laki on selkeä, Arrhenius sanoo.

Kun toimittajat kysyivät lääkärikeskusten johdosta, miksi he sallivat käytännön, heille vastattiin, että tällaisiin pyyntöihin myöntyminen on heidän käytäntöjensä vastaista ja etteivät puhelimeen vastanneet työntekijät ole noudattaneet ohjeistusta.

Ruotsissa syntynyt ja koko elämänsä asunut Tukholmassa työskentelevä ensihoitolääkäri Soliman Hoshmand kertoo, miten pahalta tuntuu, kun potilaat kieltäytyvät hoidosta hänen ulkonäkönsä ja oletetun taustan perusteella. He tahtovat lääkärin, joka ”ymmärtää heitä”, vaikka Hoshmand puhuu täydellistä ruotsia.

– Minut ja kollegani, jolla myös on ulkomailla syntyneet vanhemmat, meidät lähetetään pois sen perusteella, miltä näytämme. Meidän jätetään valitsematta ennen kuin mitään henkilökemiaa ehtii muodostua.

Hän kertoo, että joissain tapauksissa potilaat ovat lähteneet päivystyksestä saamatta hoitoa ennen kuin suostuneet ottamaan apua vastaan ulkomaalaistaustaiselta lääkäriltä, jos muita ei ole ollut tavattavissa. Välillä Hoshmand on seissyt takana antaen ohjeita etnisesti ruotsalaiselle sairaanhoitajalle, jotta potilas on suostunut ottamaan apua vastaan, jos etnisesti ruotsalaista lääkäriä ei ole ollut tavattavissa.

– Potilaan auttaminen menee kaiken edelle, myös silloin, kun he eivät halua ottaa apua vastaan.

Skånessa sairaalassa työskentelevä ensihoitolääkäri Jalal El Ali kertoo lehdelle, että potilaat pyytävät usein toista lääkäriä ja heidän pyyntöihinsä suostutaan.

– Se on tässä pahinta. Potilaat eivät koskaan saa ymmärtää, että se on väärin. Jos edes sairaala ei puolusta meitä, kuka sitten puolustaa, hän sanoo.

– Olen syntynyt täällä ja käynyt läpi koko järjestelmän tullakseni lääkäriksi, pitkän koulutuksen. Ja se ei riitä siihen, että potilaat edes katsoisivat minua silmiin, hän sanoo.

Monet lääkärit kertovat lehdelle huomaavansa syrjintää jatkuvasti ajanvarauksia katsoessaan ja näkevänsä varausjärjestelmistä myös, miten systemaattista pyyntöihin suostuminen on.