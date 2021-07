Maastopalot runtelevat Etelä-Eurooppaa – Sardinian paikallishallinto julisti hätätilan

Tuoreimman arvion mukaan Sardiniassa on palanut maastoa jo ainakin 20 000 hehtaarin alalta.

Pitkään kestänyt helleaalto on aiheuttanut laajoja maastopaloja eri puolilla eteläistä Eurooppaa. Muun muassa Italiassa, Kreikassa ja Espanjassa on tuskailtu laajalti roihuavien liekkien kanssa.

Erityisen tukala tilanne on Italialle kuuluvalla Sardinian saarella, missä noin 1 000 ihmistä on CNN:n mukaan joutunut jättämään kotinsa. Viime sunnuntaina Sardinian paikallishallinto julisti saarelle hätätilan.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka maastopalot runtelevat Sardiniaa.

Maanantaina Sardinian presidentti Christian Solinas julkaisi tiedotteen, jossa kertoi vahinkojen arvioinnin olevan vaikeaa, koska maastopalot riehuvat edelleen Oristanon alueella saaren länsiosissa.

– Kasvillisuus on tuhoutunut, yritykset ja kodit palaneet, eläimet kuolleet, Solinas sanoi tiedotteessaan.

Sardinian maastopalojen ar vioidaan olevan laajuudeltaan ainakin 20 000 hehtaaria. Saarelle on julistettu hätätila.

Tiistaina paikallishallinnon tiedottaja Ignazio Artissu kertoi CNN:lle, että tuoreimman arvion mukaan maastoa on palanut jo ainakin 20 000 hehtaarin alalta, mutta vahinkojen määrittäminen on vielä kesken. Artissun mukaan suurin osa paloista oli tiistaina saatu sammumaan, ja nyt pyritään estämään niiden uudelleen syttyminen.

Sammutustöihin on viime päivien aikana osallistunut 7 500 ihmistä ja 20 lentokonetta. Italia on saanut apua myös naapurimailtaan Ranskalta ja Kreikalta, jotka lähettivät paikalle neljä sammutus­lentokonetta.

Sardiniassa noin 1 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maastopalojen tieltä.

Välimeren maista myös Kreikka ja Espanja on saanut osansa maastopaloista. Kreikassa lukuisat metsäpalot työllistivät sunnuntaina ja maanantaina yli 700 sammutustöihin osallistunutta ihmistä.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis kertoi maanantaina, että metsäpaloja oli vuorokauden aikana sammutettu noin 50 kappaletta. Hänen mukaansa elokuusta on tulossa haastava.

– Meteorologit varoittavat, että ensi viikon loppuun mennessä saatamme kohdata uuden pitkittyneen lämpöaallon. Meidän kaikkien on tärkeää olla äärimmäisen valppaita siihen asti, kun vaara on virallisesti ohi, Mitsotakis sanoi.

Sammutushelikopteri työssään Kreikan Thessalonikissa. Maassa odotetaan kauhulla ennustusten mukaan koittavaa uutta lämpöaaltoa.

Asiantuntijoiden mukaan tuhoisat maastopalot ovat yleistymässä myös Etelä-Euroopassa, joka heidän mukaansa on suurimassa riskissä, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä Euroopassa.

Katalonian alueella Koillis-Espanjassa on niin ikään riehunut maastopaloja, mutta viranomaisten mukaan ne ovat jo ”90 prosenttisesti hallinnassa”.

Erityisesti Barcelonan lähistöllä sijaitsevia Conca de Barberan ja Anoian piirikuntia kurittaneet maastopalot ovat riehuneet noin 1 700 hehtaarin alueella. Paloja on sammutettu 280 ihmisen ja kuuden lentokoneen voimin.

Myös Espanjan keskiosissa, Kastilia-La Manchassa, yli 2 500 hehtaarin maastopalo saatiin hallintaan 500 ihmisen voimin.

Ilmakuvasta näkyy, millaista tuhoa maastopalot ovat tehneet Kataloniassa.

Espanjan naapurimaa Portugali on tällä kertaa säästynyt tulipaloilta. Aiemmin heinäkuussa julkaistun raportin mukaan se on kuitenkin eniten maastopaloista kärsinyt maa Euroopassa.

WWF:ään kuuluvan Portugalin ympäristöjärjestön Associação Natureza Portugalin (ANP) mukaan maassa on ollut vuoden 2010 jälkeen yli 18 000 maastopaloa. ANP:n mukaan Portugalissa palaa vuosittain keskimäärin 136 000 hehtaaria maata, mikä on 31 prosenttia enemmän kuin Espanjassa, vaikka Portugalissa on 80 prosenttia vähemmän metsää kuin Espanjassa.

– Tämä tarkoittaa, että vuosittain Portugalissa palaa kolme prosenttia metsäalueista, järjestö sanoo tiedotteessaan.