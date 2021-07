Piirikunnan tuomioistuin on antanut tuomionsa Atlantan lähistöllä hierontaliikkeessä tapahtuneessa ammuskelussa. Tekijää odottaa vielä toinen oikeuskäsittely, jossa syyttäjä vaatii 22-vuotiaan miehen teloittamista.

Yhdysvalloissa kahdeksan ihmisen murhasta syytetty Robert Aaron Long, 22, on tuomittu neljään elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, kertoo uutistoimisto AP.

Ammuskelut tapahtuivat viime maaliskuussa, ja ne kohdistuivat kolmeen hierontayritykseen Georgian osavaltion pääkaupungissa Atlantassa ja sen lähialueilla. Yhteensä kahdeksan ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui. Kuolleista kuusi oli aasialaisia naisia.

Cherokeen piirikunnan tuomioistuin käsitteli tiistaina antamassaan tuomiossaan neljä ensimmäistä murhaa, jotka tapahtuivat piirikunnan alueella, noin 50 kilometriä Atlantasta luoteeseen.

Long on tunnustanut murhat. Piirikunnansyyttäjä Shannon Wallace kertoo AP:lle, että mikäli Long ei olisi tunnustanut, olisi oikeus harkinnut kuolemantuomiota. Kuolemanrangaistus on käytössä noin puolessa Yhdysvaltain osavaltioista.

Oikeus totesi, ettei Longin motiivi ollut rasistinen eikä oikeus katsonut kyseessä olevan myöskään sukupuoleen perustuva viharikos naisia kohtaan, vaikka suurin osa uhreista oli aasialaisia naisia ja Long valkoihoinen mies.

Murhat tapahtuivat Atlantassa ja sen lähialueella 16. maaliskuuta 2021.

Long on itse kertonut tekonsa motiivin olleen seksuaalinen. Hän halusi omien sanojensa mukaan rangaista ihmisiä, jotka mahdollistivat hänen seksiaktinsa. Hän on kertonut kärsivänsä seksiriippuvuudesta, joka on ristiriidassa hänen uskontonsa kanssa. CNN:n mukaan Long on ollut riippuvuutensa vuoksi myös hoidossa.

Ensimmäisen iskun jälkeen Long ajoi Atlantaan, missä hän tuntia myöhemmin avasi tulen toisessa hierontayrityksessä tappaen kolme ihmistä. Tämän jälkeen hän siirtyi kadun toisella puolella sijainneeseen hyvinvointikeskukseen, josta löytyi vielä yksi kuolonuhri.

Long pakeni paikalta, mutta poliisi pidätti hänet vielä samana päivänä. Hänet saatiin kiinni hänen omien vanhempiensa avustuksella, jotka tunnistivat Longin poliisin jakamasta valvontakamera kuvasta ja auttoivat poliisia selvittämään Longin puhelimen sijainnin siihen asennetun sovelluksen avulla. Poliisi tavoitti hänen maasturinsa valtatieltä noin 225 kilometrin päässä Atlantasta.

Longilla on edessään vielä toinen oikeudenkäynti Fultonin piirikunnan oikeudessa, jossa käsitellään Atlantassa tapahtuneet neljä murhaa. Näistä uhreista kaikki olivat aasialaisia naisia. Oikeudenkäynti on määrä järjestää elokuussa.

Syyttäjä vaatii Longille kuolemantuomiota neljästä murhasta, jotka tämä katsoo viharikoksiksi perustuen uhrien etniseen taustaan ja sukupuoleen. 19 syytekohdassa on lueteltu yhtenä rikosnimikkeenä myös ”kotimainen terrorismi”.