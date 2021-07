"Tämä ei ole huijausta, tämä on totta" – Yhdysvaltoja uhkaa rokottamattomien pandemia

Veteraaniministeriö ilmoitti vaativansa työntekijöiltä rokotuksen ottamista. Tutkija Jani Kokon mukaan amerikkalaisten rokotevastaisuudessa on vahva ideologinen lataus.

Vielä keväällä Yhdysvallat saattoi kehua ripeillä koronarokotuksillaan, mutta kesällä tahti on hiipunut. Vaikka maassa on annettu jo lähes 350 miljoonaa rokoteannosta, ovat koronatartunnat kääntyneet kasvuun niin kutsutun deltavariantin levitessä maassa.

Presidentti Joe Bidenin neuvonantajan ja maan johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin mukaan Yhdysvallat on nyt menossa väärään suuntaan. Hänen mukaansa kehitystä on perusteltua kutsua "rokottamattomien pandemiaksi".

Vaikka koronatapaukset ovat lisääntyneet kaikkialla, on halukkuudessa ottaa rokotteita suuria eroja. Yhdysvalloissa noin puolet koko väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta, mutta osassa osavaltioita rokotekattavuus on selvästi alle 40 prosenttia.

Tuoreen kyselyn mukaan hyvä uutinen on se, että yhdeksän kymmenestä kertaalleen rokotetusta aikoo ottaa myös toisen piikin. Huolta taas lisää se, että rokotusta vastustavien suuri enemmistö ei aio luopua kannastaan missään olosuhteissa.

Ihmisiä rokotustapahtumassa yliopistokampuksella Orlandossa.

Poliittinen kahtiajako paistaa läpi

Tilastokarttaa katsomalla ei voi välttyä huomaamasta, että rokotteita on otettu yleensä vähiten republikaanien vahvoilla alueilla vanhoillisissa osavaltioissa. Suosituinta rokottaminen taas on ollut demokraattien vahvoilla alueilla muun muassa itärannikolla ja suurissa kaupungeissa.

Väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta vahvistaa havainnon.

– Politiikka on rokotevastaisuudessa merkittävässä osassa. Tässä näkyy aika konkreettisesti se kahtiajako konservatiiveihin ja liberaaleihin, joka alkoi Yhdysvalloissa 1990-luvun puolivälissä, Kokko sanoo.

Rokotusvastaisuudessa yhdistyy väärään tietoon perustuva epäily rokotteiden turvallisuudesta tai usko taudin vaarattomuuteen. Toisaalta mukana on Kokon mukaan myös aimo annos epäluuloa presidentti Bidenia sekä kaikkea hallintoa ja ylhäältä tulevaa ohjailua kohtaan. Vapaus päättää itse tuntuu olevan tärkeämpää kuin oma terveys.

– Tätä, kuten niin monta muutakaan asiaa, ei ehkä ajatella ihan tavallisella järjellä. Tämä on niin vahvasti ideologisesti värittynyt kysymys, Kokko sanoo.

Väitöskirjatutkija Jani Kokko.

Rokotuksiin pakottaminen on vaikea tie

Yhdysvalloissa on uutisoitu tapauksista, joissa rokotteen tärkeys on selvinnyt liian myöhään. Alabamassa asuvan Christy Carpenterin perhe suhtautui epäillen "nopeasti kehitettyyn" rokotteeseen ja piti koronapandemiaa huijauksena. Perhe sairastui keväällä, ja Christyn 28-vuotias autistinen poika Curt Carpenter kuoli.

Äidin mukaan Curtin viimeiset sanat olivat: "Tämä ei ole huijausta, tämä on totta."

– Me emme ottaneet rokotusta, kun siihen oli mahdollisuus, ja kadumme sitä niin paljon, Christy sanoo Washington Postille.

Amerikkalaisia on yritetty houkutella ottamaan koronarokotuksia muun muassa arpajaisilla, mutta porkkanan lisäksi tarjolla alkaa olla myös keppiä. Maanantaina sekä New Yorkin kaupunki että Kalifornian osavaltio ilmoittivat edellyttävänsä rokotusta työntekijöiltään.

Joe Biden rokotettavana viime vuoden joulukuussa.

Vastaavan päätöksen teki myös terveyshenkilöstönsä osalta sotaveteraanien asioita hoitava ministeriö, ensimmäisenä liittovaltion viranomaisena. Tämä tulkittiin linjanmuutokseksi vapaaehtoisuutta korostaneessa Bidenin hallinnossa. Rokotuksiin pakottaminen ei ole kuitenkaan helppoa.

– Liittovaltiolla ei ole sellaiseen mitään määräysvaltaa, eikä oikeastaan osavaltioillakaan. Se rikkoo niin vahvasti kansalaisten perusoikeuksia, Kokko sanoo.