Yhdysvallat vetäytyy taistelutehtävistä Irakissa vuoden loppuun mennessä

Irak on pitkään tahtonut, että Yhdysvaltojen sotilaat poistuvat maasta.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on kertonut vetävänsä joukkonsa taistelutehtävistä Irakissa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Päätös kerrottiin sen jälkeen, kun Biden ja Irakin pääministeri Mustafa al-Kadhimi tapasivat Valkoisessa talossa.

– Meidän roolimme Irakissa tulee olemaan sitä, että olemme jatkossa valmiita kouluttamaan, tukemaan, auttamaan ISIS:n käsittelemisessä, kun sitä tarvitaan, Biden sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Suhteemme on tänä päivänä vahvempi kuin koskaan. Yhteistyömme hyödyntää niin taloutta, ympäristöä, koulutusta kuin kulttuuria, al-Kadhimi sanoi.

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä noin 2 500 yhdysvaltalaista sotilasta, jotka tukevat paikallisia joukkoja Isisin viimeisten joukkojen lyömisessä. Tarkoituksena on, että maahan jää jotakuinkin vastaava määrä Yhdysvaltojen joukkoja, mutta he tukevat Irakia siviilitehtävissä.

Al-Kadhimin mukaan Irak ei tarvitse Yhdysvaltojen armeijan sotilaallista apua taistelutehtävissä.

– Meidän vastaterrorismioperaatiomme jatkuu, vaikka siirrymme uuteen vaiheeseen, Joe Biden lausui tiedotustilaisuudessa.

Päätös nähdään kädenosoituksena Irakin pääministerille ja hallinnolle, sillä maassa on kritisoitu paljon Yhdysvaltojen joukkojen läsnäoloa erityisesti sen jälkeen, kun kaksi Iranin armeijan keskeistä johtajaa kuoli Yhdysvaltojen lennokki-iskussa Bagdadissa viime vuonna. Iran kosti ampumalla ohjuksia Irakiin.

Yhdysvallat aloitti hyökkäyksen Irakiin alkuvuonna 2003, jolloin George W. Bush tahtoi syrjäyttää maan silloisen diktaattori Saddam Husseinin ja tuhota väitetyt joukkotuhoaseet. Saddam Hussein löydettiin maanalaisesta piilopaikasta joulukuussa 2003, ja hänet tuomittiin kuolemaan 2006. Joukkotuhoaseita maasta ei löydetty.

George W. Bush julisti ”terrorismin vastaisen sodan” syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen ja listasi tammikuussa 2002 kansakunnan tila -puheessaan Irakin kuuluvan ”pahan akseliin”.

Saddam Hussein johti sotaisaa diktatuuria 1979–2003.

Viime vuosikymmenenä Yhdysvallat on keskittynyt Irakissa Isisin joukkojen lyömiseen.

Irakin sota päättyi 2010. Vuonna 2011 Yhdysvaltojen joukot vetäytyivät maasta, mutta ne palasivat kolme vuotta myöhemmin Irakin hallinnon pyynnöstä auttamaan Isisin joukkojen lyömisessä.

Kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin 2003, maassa oli 160 000 yhdysvaltalaista sotilasta. Tänä päivänä joukkoja on vain 2 500 ja pieni joukko Isisiä vastaan taistelevia erityisjoukkoja.

Shiiamuslimit ovat Irakin suurin väestöryhmä, mutta myös sunnimuslimi- ja kurdivähemmistöt ovat suuret. Maa on perustuslaillinen demokratia, mutta väkivallan uhka ja korruptio ovat kaikkialla läsnä. Ihmisoikeuksien toteutumista mittaava Freedom House antaa maalle 29 pistettä sadasta.

Joe Biden on kertonut vetävänsä joukot myös Afganistanista vuoden loppuun mennessä. Biden on sanonut tahtovansa päättää Yhdysvaltojen osallisuuden Lähi-idän ”ikuisuussotiin”, kuten hän niitä kutsuu.