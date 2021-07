Pitkittyneistä koronaoireista kärsivien määrä on kasvanut ruotsalaisten sairaaloiden kuntoutusosastoilla.

Ruotsissa yli miljoona ihmistä on sairastanut koronataudin.

Ruotsissa yli 25 000 ihmistä on saanut diagnoosin pitkittyneestä koronataudista eli niin sanotusta long covidista. Asiasta kertoo Ruotsin televisio SVT.

Ruotsissa yli miljoona ihmistä on sairastanut koronataudin. Pitkäkestoisen koronan diagnooseja on tehty noin 2,4 per tuhat asukasta.

Diagnoosi otettiin Ruotsissa käyttöön lokakuussa 2020.

SVT:n mukaan yleisimpiä oireita pitkittyneestä koronasta kärsivillä ovat olleet aivosumu, kognitiivisten kykyjen heikentyminen, kivut ja keuhkojen vajavainen toiminta.

Tavallisimpia koronan pitkäaikaisoireita ovat myös muun muassa uupumus, hengitysvaikeudet, kuume, kurkkukipu, yskä, lihaskivut, rintakivut, pahoinvointi, huimaus, päänsärky, masennus, unettomuus sekä haju- ja makuaistin muutokset.

Lue lisää: Nämä oireet korostuvat pitkittyneessä koronassa – voivat vaikuttaa työkykyyn

Jotkut lääkärit pitävät pitkäkestoisen koronan diagnoosia ongelmallisena, SVT huomauttaa. Pitkittynyttä koronaa on tutkittu vielä varsin vähän, joten sen tunnistaminen on vaikeaa, eivätkä taudin kriteerit ole selkeitä. SVT:n haastattelemat ruotsalaislääkärit ovat huolissaan siitä, että long covid -diagnoosi vie huomiota pois muista mahdollisista sairauksista. Diagnooseja on lisäksi tehty myös sellaisille potilaille, joilla ei ole missään vaiheessa todettu koronatartuntaa.

SVT kertoo, että sairaaloiden kuntoutusosastoilla pitkittyneestä koronasta kärsivien määrä on kasvanut. Esimerkiksi Tukholmassa sijaitsevan Danderydin sairaalan kuntoutusosasto on viime kuukausina vastaanottanut 500 lähetettä pitkittyneistä koronaoireista kärsiviin liittyen.

Suomessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten moni kärsii koronan pitkäaikaisoireista. Pitkäkestoiseen koronaan sairastumisen on kuitenkin todettu olevan todennäköisempää kuin aiemmin on uskottu.

Tutkimusten mukaan covid-19-potilaista 10–60 prosenttia on sairastunut pitkäkestoiseen koronaan. Suomessa on tähän mennessä todettu 100 000 koronatartuntaa, joten pitkäkestoiseen koronaan sairastuneita on täten varovaisimman arvion mukaan ainakin 10 000.

Lue lisää: Emeritusprofessori: Suomessa on potilaita, joilla koronan oireet ovat kestäneet yli vuoden, eikä loppua näy – "Nuoriso yleensä ajattelee...”

Toukokuussa julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa havaittiin, että ihmiset joutuvat koronataudin takia hälyttävän pitkille sairauslomille.

Tutkimuksessa mukana olivat kaikki ruotsalaiset, jotka olivat alkaneet saada koronan takia sairausetuuksia 1.3.2020–31.8.2020 välisenä aikana. Tutkimuksessa todetaan tämän tarkoittavan yleensä sellaisia ihmisiä, joiden sairausloma kestää vähintään kaksi viikkoa.

Otanta oli hieman alle 12 000 ihmistä.

Keskimäärin sairausloma kesti 35 päivää. Lähes joka kymmenes (9%) tutkituista oli vähintään neljä kuukautta sairauslomalla.

Lue lisää: Hätkähdyttävä tutkimus­tulos: Joka toisella lievän koronan sairastaneella 16–30-vuotiaalla long covid -oireita