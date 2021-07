Vain koronapassilla ravintolaan, baarin ja konserttiin – näin Euroopassa on siirrytty rokotus­porkkanoista keppiin

Monessa maassa koronapasseja vaaditaan esimerkiksi sisätiloissa syömiseen ja baareihin.

Euroopassa ihmisiä kannustettiin ensin koronarokotuksiin tarjoamalla porkkanoita: käteistä rahaa, mobiilidataa, ilmaisia kierroksia jalkapallostadioneilla ja grillilihaa. Deltavariantin leviämisen myötä monessa maassa on kuitenkin nyt siirrytty keppiin.

Ranskassa säädettiin maanantaina tiukka laki koronapassista, jota vaaditaan elokuussa aikuisilta esimerkiksi lentomatkoilla, pitkillä junamatkoilla, isommissa yleisötapahtumissa ja julkisissa kokoontumisissa, baareissa sekä ravintoloissa. Lisäksi passia on jo nyt vaadittu esimerkiksi elokuvateattereissa ja museoissa. Passia vaaditaan 12–17-vuotiailta vasta syyskuun lopussa.

Ranskan koronapassissa kerrotaan, onko henkilö täysin rokotettu tai saanut tuoreen negatiivisen tuloksen koronatestissä.

Sen jälkeen, kun presidentti Emmanuel Macron esitteli koronapassin heinäkuun puolivälissä, rokotusaikoja varattiin kiireellä. Ranskassa rokoteaikojen varaamiseen käytetyn sivuston kautta ajan varasi ennätykselliset 3,7 miljoonaa ihmistä, CNN kertoo.

Vaikka koronapassien toimivuudesta ei ole vielä saatu tietoa, moni muukin maa Ranskan lisäksi on sellaiseen turvautunut muutenkin kuin matkailussa.

Ranskassa Montpellierissä sijaitsevassa Fabre-museossa tarkistetaan koronapassit ennen sisäänpääsyä.

Tanska otti ensimmäisten joukossa käyttöön koronapassin loppukeväästä. Koronapassin saa, kun ensimmäisestä rokoteannoksesta, Johnson & Johnsonin rokotteiden kohdalla ainoasta annoksesta, on kulunut kaksi viikkoa. Toinen annos on otettava 42 päivän sisällä, jotta passi pysyy voimassa, viranomaisten sivuilla kerrotaan.

Lisäksi passi aktivoituu, jos henkilö on saanut negatiivisen tuloksen pcr-testistä 96 tunnin sisällä tai pikatestistä 72 tunnin sisällä tai, jos henkilö on vuoden sisällä sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin. Passi koskee lähtökohtaisesti ihmisiä, jotka ovat 16-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Koronapassia vaaditaan muun muassa museoissa, eläintarhoissa, elokuvateattereissa, huvipuistoissa, kylpylöissä ja leikkipaikoilla, ravintoloiden, baarien ja kahviloiden sisätiloissa, kampaajalla ja hieronnassa. Lisäksi passia vaaditaan 18-vuotiailta ja sitä vanhemmilta esimerkiksi kuntosaleilla ja sisäliikuntapaikoilla.

Italiassa vaaditaan 6. elokuuta alkaen koronapassia muun muassa baareissa ja ravintoloissa. Yökerhot pysyvät toistaiseksi suljettuina eikä koronapassi koske niitä, Euronews kertoo.

Lisäksi koronapassia, jota kutsutaan Italiassa vihreäksi passiksi, vaaditaan jatkossa uima-altailla, kuntosaleilla ja liikuntahalleissa, urheilutapahtumissa, konserteissa, messuilla ja kulttuuripaikoissa kuten museoissa, elokuvateattereissa ja teattereissa.

Koronapassin saa, jos on saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta, on toipunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista tai saanut negatiivisen koronatestituloksen 48 tunnin sisällä. Jo nyt nämä vaatimukset ovat koskeneet häitä ja hoivakotivierailuja. Vihreää passia vaaditaan lähtökohtaisesti 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta, Il Messaggero on kertonut.

Italiassa, samoin kuin muissa maissa, on myös vastustettu koronapassia.

Espanjassa on monin paikoin voimassa tiukkoja koronasulkuja ja sosiaalista kanssakäymistä on rajoitettu paljon. Galiciassa paikallinen hallitus päätti myös toissa viikolla, että todistusta koronarokotuksesta tai negatiivisesta koronatestituloksesta vaadittaisiin jatkossa baarien ja kahviloiden sisätiloissa 36 kunnan alueella, El Páis uutisoi viime viikolla. Jo aiemmin tällaista todistusta oli vaadittu yökerhoissa.

Irlannissa ravintola-ala sai maanantaina avata sisätilat niille, joilla on EU:n digitaalinen koronapassi, josta käy ilmi, onko henkilö saanut koronarokotusta tai, joilla on todistus Irlannin terveysviranomaisilta, The Guardian kertoo.

Belgiassa puolestaan yli 1 500 ihmisen ulkoilmatapahtumiin vaaditaan 13. elokuuta alkaen rokotetodistusta.

Kreikassa ravintoloiden sisätilat ovat auki ainoastaan rokotetuille, koronaviruksen aiheuttamasta taudista toipuneille tai negatiivisen koronatestituloksen saaneille.

Kreikassa sisällä saavat syödä ainoastaan ne, joilla on todistus koronarokotuksesta tai negatiivisesta testituloksesta.

Englannissa yökerhot ja vastaavat paikat, jonne voi kerääntyä suuria väkijoukkoja, saavat päästää sisään ainoastaan täysin rokotettuja. Pääministeri Boris Johnson varoitti aiemmin, ettei negatiivinen testituloskaan riittäisi.

Myös Saksassa on joillain alueella päätetty, että rokottamattomat pääsevät ravintoloihin ja baareihin vain, jos heillä on negatiivinen koronatestitulos, vaikka laajempaa koronapassia ei ole otettu käyttöön.

Koronapasseja on perusteltu sillä, että koronavirus leviää etenkin rokottamattomien keskuudessa. Esimerkiksi Ranskassa terveysministeriön luvut osoittivat, että 94 prosenttia 28.6-4.7 välillä todetuista koronavirustartunnoista todettiin ihmisillä, jotka eivät olleet täysin rokotettuja.

– Meidän päätöksemme on yksinkertainen: rajoituksia asetetaan rokottamattomille sen sijaan, että kaikille, Macron sanoi Wall Street Journalin mukaan.

Toisaalta jotkut asiantuntijat ovat skeptisiä sen suhteen, että koronapasseilla onnistuttaisiin nujertamaan koronaviruspandemia.

– Edellisten virusmuunnosten kohdalla me olisimme voineet saavuttaa laumasuojan korkealla rokotekattavuudella, mutta nyt meillä on deltavariantti, jonka tartuttavuusluku (kuinka monta ihmistä tartunnan saanut keskimäärin tartuttaa) on kuusi, huomautti kansanterveyden asiantuntija ja epidemiologi Deepti Gurdasani Queen Maryn yliopistosta Lontoosta.